"Вся Україна, окрім Донбасу, знаходиться під окупацією", — білоруська пропаганда на ТБ (відео)

За словами "політексперта", українці хочуть, щоб "їх звільнили", проте самі не можуть цього зробити через те, що в країні "терористичний режим".

В ефірі передачі "Постскриптум" на білоруському телеканал "СТВ" ("Столичне телебачення") виступив "політичний експерт" Віктор Саєвич, який заявив, що Україна "перебуває під окупацією колективного заходу".

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"Київ і велика частина України, за винятком Донбасу, окупована, скажімо так, колективним заходом. Абсолютно немає ніякої самостійності. У Києві будуть робити рівно те, що їм скажуть. У Києві немає президента, уряду, там є бургомістр, який призначається Вашингтоном. Ну і Брюссель, може, якийсь вплив там робить", — розповів Саєвич.

І, за словами "політексперта", вони, як ті, хто "любить і поважає український народ", повинні "звільнити Україну".

Його перебив інший гість студії, депутат Палати представників Національних зборів Білорусі Андрій Савіних, який заявив, що вони поважають суверенітет України і не втручаються у справи суверенних держав.

"Але ми сподіваємося на те, що ці держави будуть проводити доброзичливу політику", — сказав він.

Після цього слово знову взяв Саєвич. "Політексперт" погодився з тим, що "вони ніколи нікуди не втручаються".

"Але коли наші брати знаходяться під окупацією. Коли в Києві існує не незалежний уряд, а окупаційний режим, то спокійно на це дивитися ми теж не можемо", — заявив він.

Також Саєвич почав розповідати, що люди, які живуть в Києві, Харкові, Одесі та Львові "мріють, що їх звільнять з окупації, але самі зробити цього не можуть через те, що в країні терористичний режим".

У відповідь на це Савіних підкреслив, що "емоційно він може зрозуміти його позицію, однак на державному рівні такий підхід неприйнятний".

[ + – ] "Вся Україна, окрім Донбасу, знаходиться під окупацією": експерт на телебаченні в Білорусі

Нагадаємо, нещодавно в ефірі "СТВ" ведуча заявила, що Україна — країна, яка "загинається від злиднів, а її громадяни шукають їжу на смітниках".

Незадовго до цього в ефірі того ж каналу ведучий почав розповідати про те, що "Україна — це країна вимираючого народу і Гордон при владі".