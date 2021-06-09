Блогера Ларина задержали по делу Хованского, – СМИ

Силовики, по данным журналистов, встретили Ларина около дома и увезли в отделение. Там он якобы дает показания как свидетель по делу о песне Хованского про "Норд-Ост".

Российский блогер Дмитрий Ларин задержан по делу его коллеги Юрия Хованского, передает Baza со ссылкой на собственные источники.

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По информации журналистов, силовики встретили его около дома и доставили в следственный отдел, где тот сейчас дает показания.

"Вероятно, Ларин будет проходить свидетелем по делу Хованского", – говорится в сообщении.

Хованский задержан 9 июня, он уже признал свою вину в оправдании терроризма песней про теракт на показе "Норд-Оста" в Москве в 2002 году.

В Следственном комитете РФ задержание знаменитости объясняют тем, что 3 июля 2020 года Юрий Хованский, "обращаясь к другим лицам, с целью формирования идеологии терроризма, убежденности в ее привлекательности, осуществил выход в сеть "Интернет" и исполнил песню".

Хованский: "Норд-Ост" и оправдание терроризма

Песня Хованского прозвучала в середине 2020 года в Петербурге во время стрима.

В итоге блогера обвинили в призывах к терроризму и совершении насильственных действий в отношении детей и национальных меньшинств (205.2 УК РФ). Санкция статьи предусматривает от пяти до семи лет тюрьмы или штраф до 1 миллиона рублей.

О том, что блогеру грозит солидный штраф или лишение свободы, заявил и адвокат Сурен Аванесян.

"На практике при вынесении обвинительного приговора с учетом признания вины наказание мягче, чем в отсутствие признания вины при обвинительном приговоре. В том случае, если эти деяния были совершены с использованием СМИ, либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе с использованием интернета, это уже относится к категории тяжких преступлений. Наказанием может быть либо штраф от 300 тысяч рублей до 1 млн рублей, либо лишение свободы на срок от пяти до семи лет", — сообщил юрист.

Примечательно, что в 2016 году Ларин и Хованский стали участниками конфликта на YouTube. В результате они устроили рэп-батл на площадке Versus Battle, в котором Хованский победил.

Напомним, Фокус разбирался в том, что грозит блогеру Хованскому за исполнение песни про Норд-Ост.

Ранее сообщалось, что в Харькове YouTube-блогера с ником "Mister XAM" задержали за оскорбление полицейских. После того, как сотрудники полиции остановили мужчину на дороге, во время разговора он начал снимать происходящее на камеру и нецензурно браниться. Позже на место происшествия прибыли силовики из спецподразделения "СХІД", а также сотрудники департамента внутренней безопасности НПУ.