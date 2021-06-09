Блогера Ларіна затримали у справі Хованського, — ЗМІ

Силовики, за даними журналістів, зустріли Ларіна біля будинку та відвезли у відділок. Там він нібито дає свідчення як свідок у справі про пісню Хованського про "Норд-Ост".

Російський блогер Дмитро Ларін затриманий у справі його колеги Юрія Хованського, передає Baza з посиланням на власні джерела.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

За інформацією журналістів, силовики зустріли його біля будинку та доставили в слідчий відділок, де той зараз дає свідчення.

"Ймовірно, Ларін буде проходити свідком у справі Хованського", — йдеться в повідомленні.

Хованський затриманий 9 червня, він уже визнав свою провину у виправданні тероризму піснею про теракт на показі "Норд-Осту" в Москві в 2002 році.

У Слідчому комітеті РФ затримання знаменитості пояснюють тим, що 3 липня 2020 року Юрій Хованський, "звертаючись до інших осіб, з метою формування ідеології тероризму, переконаності в її привабливості, здійснив вихід у мережу "інтернет" і виконав пісню".

Хованський: "Норд-Ост" і виправдання тероризму

Пісня Хованського прозвучала в середині 2020 року в Петербурзі під час стріму.

Унаслідок блогера звинуватили в закликах до тероризму та здійсненні насильницьких дій щодо дітей і національних меншин (205.2 КК РФ). Санкція статті передбачає від п'яти до семи років в'язниці або штраф до 1 мільйона рублів.

Про те, що блогеру загрожує солідний штраф або позбавлення волі, заявив і адвокат Сурен Аванесян.

"На практиці після винесення обвинувального вироку з урахуванням визнання провини покарання м'якше, ніж за відсутності визнання провини після обвинувального вироку. У тому випадку, якщо ці діяння були вчинені з використанням ЗМІ, або інформаційно-телекомунікаційних мереж, зокрема з використанням інтернету, це вже належить до категорії тяжких злочинів. Покаранням може бути або штраф від 300 тисяч рублів до 1 млн рублів, або позбавлення волі терміном від п'яти до семи років", — повідомив юрист.

Варто зазначити, що в 2016 році Ларін і Хованський стали учасниками конфлікту на YouTube. Зрештою вони влаштували реп-батл на майданчику Versus Battle, в якому Хованський переміг.

Нагадаємо, Фокус розбирався в тому, що загрожує блогеру Хованському за виконання пісні про Норд-Ост.

Раніше повідомлялося, що в Харкові YouTube-блогера під ніком "Mister XAM" затримали за образу поліцейських. Після того, як співробітники поліції зупинили чоловіка на дорозі, під час розмови він почав знімати те, що відбувається, на камеру та нецензурно лаятися. Пізніше на місце події прибули силовики зі спецпідрозділу "СХІД", а також співробітники департаменту внутрішньої безпеки НПУ.