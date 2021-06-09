Семь лет или миллион рублей штрафа: что грозит блогеру Хованскому за исполнение песни про Норд-Ост

По информации журналистов, меру пресечения блогеру намерены избрать завтра, 10 июня.

Блогер Юрий Хованский был задержан в российском Санкт-Петербурге в среду, 9 июня. Причиной действий силовиков — подозрения в призывах к террористической деятельности.

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По данным следствия, Хованский не позднее 3 июля 2020 года исполнил и опубликовал в интернете песню, которая, по мнению экспертов Следственного комитета РФ, "содержит признаки публичных призывов к террористической деятельности, публичное оправдание терроризма и его пропаганду".

Кроме того, в песне Хованского замечены признаки угроз и унижения по национальному признаку на фоне оправдания необходимости террористических актов. Речь идет о песне Хованского про "Норд-Ост", точнее про теракт в театральном центре на Дубровке в Москве, который произошел в 2002 году.

Блогер Юрий Хованский признал вину и раскаялся за исполнение песни, оправдывающей терроризм, следует из видеозаписи оперативной съемки, распространенной СК РФ.

"В свое время исполнял песню с оправданием терроризма. В этом полностью раскаиваюсь, признаю свою вину", — сказал Хованский.

[ + – ] Хованский - Норд ост оправдывает терроризм

В его отношении возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).

По данным следствия, в середине 2020 года в Петербурге в интернете он публично исполнил песню, содержащую, согласно экспертному заключению, признаки публичных призывов к осуществлению террористической деятельности.

Адвокат Сурен Аванесян заявил, что блогеру грозит солидный штраф, или же лишение свободы.

"На практике при вынесении обвинительного приговора с учетом признания вины наказание мягче, чем в отсутствие признания вины при обвинительном приговоре. В том случае, если эти деяния были совершены с использованием СМИ, либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе с использованием интернета, это уже относится к категории тяжких преступлений. Наказанием может быть либо штраф от 300 тысяч рублей до 1 млн рублей, либо лишение свободы на срок от пяти до семи лет", — сообщил юрист.

Позже стало известно, что сотрудники СК РФ вышли на Хованского благодаря таинственному аккаунту на видеохостинге YouTube.

Некий пользователь под именем Юрий Прошкин в июле прошлого года опубликовал всего одно видео. На нем под фото Хованского смонтированы вырезанные из стрима обозревателя Андрея Нифедова песни, исполненные Хованским.

21 февраля 2021 года фрагменты песни Хованского показал в своем стриме блогер Стас Васильев, который ведет на YouTube канал о технологиях и гаджетах и с которым у Хованского был конфликт. Стрим набрал 1,25 миллиона просмотров.

Хованский говорил, что ему стыдно за песню про "Норд-Ост". 23 февраля — через два дня после стрима Стаса Васильева — он заявил в своем Telegram-канале, что "много людей спрашивает конкретно про жертв "Норд-Оста". "Я никогда эту песню не пел перед жертвами. Я пел ее перед группировкой нацистов и радостным Андреем Нифедовым. Это, конечно, нисколько не снижает моей вины", — сказал Хованский.

Нифедов также был доставлен в отдел полиции, у него дома в Гатчине прошли обыски. По делу он проходит свидетелем. Сам Хованский во время задержания подтвердил, что исполнял песню на стриме видеоблогера Андрея Нифедова. Правда он так и не уточнил, когда именно это произошло.

Суд выберет меру пресечения в отношении блогера Юрия Хованского 10 июня.

Кто такой блогер Хованский

Юрию Хованскому 31 год, родом он из Пензенской области, но давно живет в Санкт-Петербурге. За годы блогерской деятельности он сменил множество амплуа: успел побывать и стендап-комиком, и видеоигровым стримером, и подкастером, и рэпером. На его Youtube-канале почти 4,5 миллиона подписчиков.

Недавно Хованский увлекся политикой и с лета 2019 года стал помощником депутата Виктора Власова от партии ЛДПР. После задержания Хованского в ЛДПР заявили, что блогер не работает с Власовым уже полгода. "У него отозвали удостоверение, потому что было много вопросов к его репутации", — сказал пресс-секретарь партии Александр Дюпин.

Впрочем, чаще всего Хованский занимался скандалами. Он конфликтовал с фанатами российских рок-групп "Кино" и "Король и шут", ругался с музыкантом Иваном Алексеевым, более известным как Noize МС. С последним Хованский даже подрался на одном из мероприятий в 2014 году.

Кроме этого блогер ругался с дизайнером Артемием Лебедевым, которому заказал логотип для своего канала стоимостью в 100 тысяч рублей.

А 3 июня Хованский выложил видео со своими нецензурными впечатлениями от скандала в Беларуси.

Напомним, 23 мая в аэропорту Минска принудительно посадили рейс в Таллинн, на котором был бывший главный редактор оппозиционного и считаемого властями Беларуси экстремистским телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич и его девушка.

Кого еще в России судят по уголовной статье об оправдании терроризма

Еще два года назад ВВС сообщало о том, что за последние три года в России резко выросло число уголовных дел, возбужденных по уголовной статье об оправдании терроризма.

Приводилась история псковской журналистки Светланы Прокопьевой, которая в эфире программы "Эхо Москвы в Пскове", обсуждала взрыв в управлении ФСБ по Архангельской области: в октябре 2018 года его устроил 17-летний Михаил Жлобицкий. Он погиб на месте, трое сотрудников спецслужбы получили ранения.

Прокопьева предположила в эфире, что государство будто бы "само воспитало" поколение граждан, которые борются с ним. Это высказывание и стало поводом для уголовного дела по статье 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма).

Блогер Алексей Кунгуров, который отсидел два года по этой статье считает, что "никаких способов соскочить с этой статьи нет", так как исход дела зависит от экспертизы, которую заказывает ФСБ. Сам он очутился за решеткой из-за публикации фрагмента его книги "Кого бомбят путинские соколы", опубликованный в октябре 2015 года. Он был посвящен тому, что представляет собой "Исламское государство" (организация признана террористической, ее деятельность запрещена на территории РФ), против которого Россия тогда начала военную операцию в Сирии.

Две недели назад по этой же статье судили жителя Таганрога Владимира Троценко. Его приговорили к штрафу 350 тысяч рублей за "публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма и пропаганду терроризма". По версии следствия в 2018 году находясь на работе, мужчина прокомментировал пост в соцсети. Комментарии состояли из текста и картинки, которые имели "лингвистические признаки публичных призывов к осуществлению террористической деятельности, публичного оправдания терроризма и пропаганды терроризма". В пресс-службе суда сообщили, что обвиняемый признал вину.