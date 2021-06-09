Блогера Юрия Хованского задержали в Петербурге за оправдание терроризма (видео)

В квартире Юрия Хованского провели обыски из-за песни о теракте в Москве, сообщают "Известия".

Известного российского блогера Юрия Хованского задержали в Санкт-Петербурге вечером 8 июня. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

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Юрия Хованского якобы задержали в рамках уголовного дела по статье о публичных призывах к терроризму, его пропаганде или оправдании. Пока не разглашается, в каком именно статусе находится блогер и какое конкретно правонарушение ему инкриминируют.

По данным "Известий", Юрия Хованского подозревают в оправдании терроризма в песне, теракт, который произошел в 2002 году во время мюзикла "Норд-Ост" в Москве, видео было опубликовано около года назад. Накануне вечером сотрудники "Центра Э" провели обыски в квартире видеоблогера, а его самого забрали в отдел полиции около двух часов ночи. Как сообщает Телеграм-канал Baza, дело ведет 5-й отдел "Центра Э", который специализируется на этнических и религиозных преступлениях.

Упомянутая статья Уголовного кодекса РФ предусматривает штраф от 100 000 до 500 000 рублей, либо отчуждение аналогичной суммы от доходов за период до трех лет, либо лишением свободы сроком до пяти лет. Если те же действия совершены через средства массовой информации, включая социальные сети, то штраф возрастает до 1 миллиона рублей (около 376 тысяч гривен), а тюремный срок увеличивается до семи лет.

Также в Сети появились фото из квартиры Юрия Хованского, передает Mash.

[ + – ] Обыск у Хованского [ + – ] Обыск у Хованского

[ + – ] Обыск у Хованского [ + – ] Обыск у Хованского

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