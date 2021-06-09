Блогера Юрія Хованського затримали в Петербурзі за виправдання тероризму (відео)

У квартирі Юрія Хованського провели обшуки через пісню про теракт у Москві, повідомляють "Известия".

Відомого російського блогера Юрія Хованського затримали в Санкт-Петербурзі увечері 8 червня. Про це пише ТАСС, посилаючись на джерело в правоохоронних органах.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Юрія Хованського нібито затримали в рамках кримінальної справи за статтею про публічні заклики до тероризму, його пропаганди або виправдання. Поки не розголошується, в якому саме статусі знаходиться блогер і яке конкретно правопорушення йому інкримінують.

За даними "Известий", Юрія Хованського підозрюють у виправданні тероризму в пісні, теракт, який стався в 2002 році під час мюзиклу "Норд-Ост" у Москві, відео було опубліковане майже рік тому. Напередодні ввечері співробітники "Центру Е" провели обшуки в квартирі відеоблогера, а його самого забрали до відділку поліції приблизно о другій годині ночі. Як повідомляє телеграм-канал Baza, справу веде 5-й відділ "Центру Е", який спеціалізується на етнічних і релігійних злочинах.

Згадана стаття Кримінального кодексу України передбачає штраф від 100 000 до 500 000 рублів, або відчуження аналогічної суми від доходів за період до трьох років, або позбавленням волі терміном до п'яти років. Якщо ті самі дії вчинені через засоби масової інформації, враховуючи соціальні мережі, то штраф зростає до 1 мільйона рублів (майже 376 тисяч гривень), а тюремний термін збільшується до семи років.

Також у мережі з'явилися фото з квартири Юрія Хованського, передає Mash.

[ + – ] Обшук у Хованського [ + – ] Обшук у Хованського

[ + – ] Обшук у Хованського [ + – ] Обшук у Хованського

У Харкові силовики затримали автоблогера Mister XAM. Чоловікові інкримінують загрози правоохоронцям під час виконання службових обов'язків, на одному з відео, знятому очевидцем, чоловік дійсно хамив поліцейським. Зрештою розбиратися з блогером приїхали не тільки патрульні, а й спецназ.

Скандальна блогерка ttiisshhiinnaa з друзями влаштувала розгром у київському готелі. Дівчина показала в соціальних мережах зламані меблі та розмальовані стіни у ванній, після цього її хлопця затримала поліція.

Російського блогера Едварда Біла затримали після масової ДТП в центрі Москви. Унаслідок зіткнення п'яти автомобілів жінка потрапила в реанімацію.