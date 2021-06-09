"Не пускали даже в туалет": отец Протасевича рассказал детали семичасового допроса основателя NEXTA

Связаться с оппозиционером его адвокат смогла только на 12-й день после задержания. А само "интервью" отец Романа назвал издевательством.

Отец основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича сообщил в среду, 9 мая, что к его сыну, который находится в СИЗО КГБ Беларуси, допустили защитника.

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По словам адвоката задержанного, Роман перенес тяжелую форму тонзиллита, передает Радио НВ.

"У него были проблемы с горлом. Как его лечили – до конца неизвестно", – говорит мужчина.

Дмитрий Протасевич утверждает, что адвокат смогла попасть к Роману лишь на 12-й день после задержания, а следственные действия с его сыном продолжались 7 часов.

"Адвокат смогла выйти на связь с нами только около 12 ночи. Семь часов без перерыва следователь отказывалась отпускать даже в туалет, пока длился то ли допрос, то ли не допрос", – заявляет Протасевич-старший.

Также отец оппозиционера назвал "издевательством" интервью с его сыном, показанное на государственном белорусском канале.

«Они хотят слышать от него то, что хочет услышать Лукашенко. Что "оппозиция живет на деньги Запада", "в оппозиции раскол", "оппозиция живет на западных грантах и ничего из себя не представляет", – предположил Дмитрий Протасевич.

Ранее сообщалось, что Роман Протасевич расплакался во время разговора с журналистом белорусского государственного СМИ.

В свою очередь, родители оппозиционера Дмитрий и Наталья заявили, что в интервью, которое показали на государственном канале ОНТ, видны синяки на шее Романа и следы наручников на руках.

Бывший пленник боевиков на заводе "Изоляция" Станислав Асеев рассказал, какими методами КГБ Беларуси могли заставить Романа Протасевича дать это интервью.

Фокус сообщал, что 23 мая в аэропорту Минска задержали оппозиционера и экс-главреда NEXTA Романа Протасевича. Самолет RyanAir, на борту которого был Протасевич, экстренно посадили в Минске из-за сообщения о якобы "минировании" транспортного средства.