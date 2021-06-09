"Не пускали навіть у туалет": батько Протасевича розповів деталі семигодинного допиту засновника NEXTA

Зв'язатися з опозиціонером його адвокатка змогла тільки на 12-й день після затримання. А власне "інтерв'ю" батько Романа назвав знущанням.

Батько засновника Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича повідомив у середу, 9 травня, що до його сина, який знаходиться в СІЗО КДБ Білорусі, допустили захисника.

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За словами адвокатки затриманого, Роман переніс важку форму тонзиліту, передає Радіо НВ.

"У нього були проблеми з горлом. Як його лікували — до кінця невідомо", — каже чоловік.

Дмитро Протасевич стверджує, що адвокатка змогла потрапити до Романа лише на 12-й день після затримання, а слідчі дії з його сином тривали 7 годин.

"Адвокатка змогла вийти на зв'язок із нами тільки приблизно о 12 ночі. Сім годин без перерви слідчі відмовлялася відпускати навіть в туалет, поки тривав чи допит, чи то не допит", — заявляє Протасевич-старший.

Також батько опозиціонера назвав "знущанням" інтерв'ю з його сином, показане на державному білоруському каналі.

«Вони хочуть чути від нього те, що хоче почути Лукашенко. Що "опозиція живе на гроші Заходу", "в опозиції розкол", "опозиція живе на західних грантах і нічого із себе не представляє", — припустив Дмитро Протасевич.

Раніше повідомлялося, що Роман Протасевич розплакався під час розмови із журналістом білоруського державного ЗМІ.

Зі свого боку, батьки опозиціонера Дмитро та Наталя заявили, що в інтерв'ю, яке показали на державному каналі ОНТ, видно синці на шиї Романа і сліди наручників на руках.

Колишній бранець бойовиків на заводі "Ізоляція" Станіслав Асєєв розповів, якими методами КДБ Білорусі могли змусити Романа Протасевича дати це інтерв'ю.

Фокус повідомляв, що 23 травня в аеропорту Мінська затримали опозиціонера й ексголовреда NEXTA Романа Протасевича. Літак RyanAir, на борту якого був Протасевич, екстрено посадили в Мінську через повідомлення про нібито "замінування" транспортного засобу.