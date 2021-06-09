Сім років або мільйон рублів штрафу: що загрожує блогеру Хованському за виконання пісні про Норд-Ост

За інформацією журналістів, запобіжний захід блогеру хочуть обрати завтра, 10 червня.

Блогер Юрій Хованський був затриманий в російському Санкт-Петербурзі в середу, 9 червня. Причиною дій силовиків — підозри в закликах до терористичної діяльності.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

За даними слідства, Хованський не пізніше 3 липня 2020 року виконав та опублікував в інтернеті пісню, яка, на думку експертів Слідчого комітету РФ, "містить ознаки публічних закликів до терористичної діяльності, публічного виправдання тероризму та його пропаганду".

Крім того, в пісні Хованського помічені ознаки загроз і приниження за національною ознакою на тлі виправдання необхідності терористичних актів. Йдеться про пісню Хованського про "Норд-Ост", точніше про теракт у театральному центрі на Дубровці в Москві, який стався в 2002 році.

Блогер Юрій Хованський визнав провину та розкаявся за виконання пісні, котра виправдовує тероризм, випливає з відеозапису оперативної зйомки, поширеної СК РФ.

"Свого часу виконував пісню з виправданням тероризму. У цьому повністю каюсь, визнаю свою провину", — сказав Хованський.

[ + – ] Хованський — Норд Ост виправдовує тероризм

Проти нього порушена кримінальна справа за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205.2 КК РФ (публічні заклики до здійснення терористичної діяльності, публічне виправдання тероризму або пропаганда тероризму).

За даними слідства, в середині 2020 року в Петербурзі в інтернеті він публічно виконав пісню, що містить, згідно з експертним висновком, ознаки публічних закликів до здійснення терористичної діяльності.

Адвокат Сурен Аванесян заявив, що блогеру загрожує солідний штраф, або ж позбавлення волі.

"На практиці після винесення обвинувального вироку з урахуванням визнання провини покарання м'якше, ніж за відсутності визнання провини після обвинувального вироку. У тому випадку, якщо ці діяння були вчинені з використанням ЗМІ, або інформаційно-телекомунікаційних мереж, зокрема з використанням інтернету, це вже належить до категорії тяжких злочинів. Покаранням може бути або штраф від 300 тисяч рублів до 1 млн рублів, або позбавлення волі терміном від п'яти до семи років", — повідомив юрист.

Пізніше стало відомо, що співробітники СК РФ вийшли на Хованського завдяки таємничому аккаунту на відеохостингу YouTube.

Якийсь користувач під ім'ям Юрій Прошкін у липні минулого року опублікував лише одне відео. На ньому під фото Хованського змонтовані вирізані зі стріму оглядача Андрія Ніфедова пісні, виконані Хованським.

21 лютого 2021 року фрагменти пісні Хованського показав у своєму стрімі блогер Стас Васильєв, який веде на YouTube канал про технології і гаджети та з яким у Хованського був конфлікт. Стрім набрав 1,25 мільйонів переглядів.

Хованський говорив, що йому соромно за пісню про "Норд-Ост". 23 лютого — через два дні після стріму Стаса Васильєва — він заявив у своєму Telegram-каналі, що "багато людей запитує конкретно про жертв "Норд-Осту"." Я ніколи цю пісню не співав перед жертвами. Я співав її перед угрупуванням нацистів і радісним Андрієм Ніфедовим. Це, звичайно, анітрохи не знижує моєї провини", — сказав Хованський.

Ніфедов також був доставлений у відділок поліції, у нього вдома в Гатчині пройшли обшуки. У справі він проходить свідком. Власне Хованський під час затримання підтвердив, що виконував пісню на стрімі відеоблогера Андрія Ніфедова. Щоправда він так і не уточнив, коли саме це сталося.

Суд обере запобіжний захід щодо блогера Юрія Хованського 10 червня.

Хто такий блогер Хованський

Юрію Хованському 31 рік, родом він із Пензенської області, але давно живе в Санкт-Петербурзі. За роки блогерської діяльності він змінив безліч амплуа: встиг побувати і стендап-коміком, і відеоігровим стрімером, і подкастером, і репером. На його Youtube-каналі майже 4,5 мільйони підписників.

Нещодавно Хованський захопився політикою і з літа 2019 року став помічником депутата Віктора Власова від партії ЛДПР. Після затримання Хованського в ЛДПР заявили, що блогер не працює з Власовим вже півроку. "У нього відкликали посвідчення, тому що було багато питань до його репутації", — сказав прессекретар партії Олександр Дюпін.

Втім, найчастіше Хованський займався скандалами. Він конфліктував із фанатами російських рок-груп "Кино" і "Король и шут", лаявся з музикантом Іваном Алєксєєвим, більш відомим як Noize МС. З останнім Хованський навіть побився на одному із заходів у 2014 році.

Крім цього блогер лаявся з дизайнером Артемієм Лебедєвим, якому замовив логотип для свого каналу вартістю 100 тисяч рублів.

А 3 червня Хованський виклав відео зі своїми нецензурними враженнями від скандалу в Білорусі.

Нагадаємо, 23 травня в аеропорту Мінська примусово посадили рейс до Таллінна, на якому був колишній головний редактор опозиційного і, як вважає влада Білорусі, екстремістського телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич і його дівчина.

Кого ще в Росії судять за кримінальною статтею про виправдання тероризму

Ще два роки тому ВВС повідомляло про те, що за останні три роки в Росії різко виросла кількість кримінальних справ, порушених за кримінальною статтею про виправдання тероризму.

Наводилася історія псковської журналістки Світлани Прокопʼєвої, яка в ефірі програми "Ехо Москви у Пскові", обговорювала вибух в управлінні ФСБ в Архангельській області: в жовтні 2018 року його влаштував 17-річний Михайло Жлобіцкій. Він загинув на місці, троє співробітників спецслужби отримали поранення.

Прокоп'єва припустила в ефірі, що держава нібито "сама виховала" покоління громадян, які борються з нею. Це висловлювання і стало приводом для кримінальної справи за статтею 205.2 КК РФ (публічне виправдання тероризму).

Блогер Олексій Кунгур, який відсидів два роки за цією статтею вважає, що "ніяких способів зіскочити з цієї статті немає", оскільки результат справи залежить від експертизи, яку замовляє ФСБ. Сам він опинився за ґратами через публікацію фрагмента його книги "Кого бомблять путінські соколи", опублікованій в жовтні 2015 року. Він був присвячений тому, що являє собою "Ісламська держава" (організація визнана терористичною, її діяльність заборонена на території РФ), проти якої Росія тоді почала військову операцію в Сирії.

Два тижні тому за цією ж статтею судили жителя Таганрога Володимира Троценка. Його засудили до штрафу 350 тисяч рублів за "публічні заклики до здійснення терористичної діяльності, публічне виправдання тероризму та пропаганду тероризму". За версією слідства в 2018 році перебуваючи на роботі, чоловік прокоментував допис у соцмережі. Коментарі складалися з тексту і картинки, які мали "лінгвістичні ознаки публічних закликів до здійснення терористичної діяльності, публічного виправдання тероризму та пропаганди тероризму". У пресслужбі суду повідомили, що обвинувачений визнав провину.