"Полный локдаун, всем укрыться": на военной базе в Техасе произошла стрельба (фото)

На данный момент спецслужбы ищут стрелков и "зачищают" территорию авиабазы.

Стрельба произошла на объединенной авиабазе ВВС США "Сан-Антонио" в Техасе.

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Об этом сообщила в Twitter пресс-служба авиабазы.

"Предупреждение об активном стрелке для всего персонала объединенной базы Сан-Антонио – Лэкленд", – сказано в публикации.

Всему персоналу базы было приказано незамедлительно спрятаться в укрытиях и принять меры к "полному локдауну".

[ + – ] Первое сообщение авиабазы ВВС США

В соцсетях публикуют кадры с места происшествия.

[ + – ] Наряд полиции [ + – ] База ВВС США [ + – ] Военнослужащие базы

Позже появилась информация, что пострадавших в результате инцидента нет.

"На данный момент пострадавших нет. Есть предположение, что стрельба произошла за пределами базы. Аварийные службы работают зачисткой территории и обнаружением стрелков", – заявили в пресс-службе военной базы.

[ + – ] Второе сообщение авиабазы ВВС США

Напомним, в мае неизвестный открыл стрельбу на авиабазе ВМС США Корпус-Кристи, штат Техас, ранив одного военнослужащего, который выполнял обязанности по охране объекта.

Также мы рассказывали, что в прошлом году на военно-воздушной базе США Grand Forks в штате Северная Дакота произошел инцидент со стрельбой, в результате которого погибли двое военнослужащих.

Фокус писал о том, что в декабре 2019 года на военно-морской базе в Пенсаколе в штате Флорида произошла перестрелка, в результате которой три человека погибли включая нападавшего.