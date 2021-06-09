"Полный локдаун, всем укрыться": на военной базе в Техасе произошла стрельба (фото)
На данный момент спецслужбы ищут стрелков и "зачищают" территорию авиабазы.
Стрельба произошла на объединенной авиабазе ВВС США "Сан-Антонио" в Техасе.
Об этом сообщила в Twitter пресс-служба авиабазы.
"Предупреждение об активном стрелке для всего персонала объединенной базы Сан-Антонио – Лэкленд", – сказано в публикации.
Всему персоналу базы было приказано незамедлительно спрятаться в укрытиях и принять меры к "полному локдауну".
В соцсетях публикуют кадры с места происшествия.
Позже появилась информация, что пострадавших в результате инцидента нет.
"На данный момент пострадавших нет. Есть предположение, что стрельба произошла за пределами базы. Аварийные службы работают зачисткой территории и обнаружением стрелков", – заявили в пресс-службе военной базы.
Напомним, в мае неизвестный открыл стрельбу на авиабазе ВМС США Корпус-Кристи, штат Техас, ранив одного военнослужащего, который выполнял обязанности по охране объекта.
Также мы рассказывали, что в прошлом году на военно-воздушной базе США Grand Forks в штате Северная Дакота произошел инцидент со стрельбой, в результате которого погибли двое военнослужащих.
Фокус писал о том, что в декабре 2019 года на военно-морской базе в Пенсаколе в штате Флорида произошла перестрелка, в результате которой три человека погибли включая нападавшего.