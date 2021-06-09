"Повний локдаун, всім сховатися": на військовій базі в Техасі відбулася стрілянина (фото, відео)

Наразі спецслужби шукають стрільців і "зачищають" територію авіабази.

Стрілянина сталася на обʼєднаній авіабазі ВПС США "Сан-Антоніо" в Техасі.

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Про це повідомила в Twitter пресслужба авіабази.

"Попередження про активного стрілка для всього персоналу обʼєднаної бази Сан-Антоніо — Лекленд", — сказано в публікації.

Всьому персоналу бази було наказано негайно сховатися в укриттях і вжити заходів до "повного локдауну".

[ + – ] Перше повідомлення авіабази ВПС США

У соцмережах публікують кадри з місця події.

[ + – ] Наряд поліції [ + – ] База ВПС США [ + – ] Військовослужбовці бази

Також зʼявилося відео з місця подій.

Пізніше зʼявилася інформація, що постраждалих унаслідок інциденту немає.

"Наразі постраждалих немає. Є припущення, що стрілянина сталася за межами бази. Аварійні служби працюють над зачисткою території і фіксуванням стрільців", — заявили в пресслужбі військової бази.

[ + – ] Друге повідомлення авіабази ВПС США

Нагадаємо, в травні невідомий відкрив стрілянину на авіабазі ВМС США Корпус-Крісті, штат Техас, поранивши одного військовослужбовця, який виконував обовʼязки з охорони обʼєкта.

Також ми розповідали, що в минулому році на військово-повітряній базі США Grand Forks у штаті Північна Дакота стався інцидент зі стріляниною, внаслідок якого загинули двоє військовослужбовців.

Фокус писав про те, що в грудні 2019 року на військово-морській базі в Пенсаколі в штаті Флорида сталася перестрілка, внаслідок якої троє людей загинули, враховуючи нападника.