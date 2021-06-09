"Повний локдаун, всім сховатися": на військовій базі в Техасі відбулася стрілянина (фото, відео)
Наразі спецслужби шукають стрільців і "зачищають" територію авіабази.
Стрілянина сталася на обʼєднаній авіабазі ВПС США "Сан-Антоніо" в Техасі.
Про це повідомила в Twitter пресслужба авіабази.
"Попередження про активного стрілка для всього персоналу обʼєднаної бази Сан-Антоніо — Лекленд", — сказано в публікації.
Всьому персоналу бази було наказано негайно сховатися в укриттях і вжити заходів до "повного локдауну".
У соцмережах публікують кадри з місця події.
Також зʼявилося відео з місця подій.
Пізніше зʼявилася інформація, що постраждалих унаслідок інциденту немає.
"Наразі постраждалих немає. Є припущення, що стрілянина сталася за межами бази. Аварійні служби працюють над зачисткою території і фіксуванням стрільців", — заявили в пресслужбі військової бази.
Нагадаємо, в травні невідомий відкрив стрілянину на авіабазі ВМС США Корпус-Крісті, штат Техас, поранивши одного військовослужбовця, який виконував обовʼязки з охорони обʼєкта.
Також ми розповідали, що в минулому році на військово-повітряній базі США Grand Forks у штаті Північна Дакота стався інцидент зі стріляниною, внаслідок якого загинули двоє військовослужбовців.
Фокус писав про те, що в грудні 2019 року на військово-морській базі в Пенсаколі в штаті Флорида сталася перестрілка, внаслідок якої троє людей загинули, враховуючи нападника.