Суд РФ признал ФБК и другие организации Навального "экстремистскими"

Кроме того, решение предусматривает немедленную ликвидацию организаций и движений, связанных с оппозиционером.

Московский городской суд признал "Фонд борьбы с коррупцией", "Фонд защиты прав граждан" и региональные штабы оппозиционера Алексея Навального "экстремистскими организациями". Об этом в среду, 9 июня, говорится на сайте суда.

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Теперь эти организации не имеют права распространять какую-либо информацию, совершать финансовые операции, участвовать в выборах и организовывать акции. Решение суда также предусматривает немедленную ликвидацию организаций.

Следует отметить, что "Фонд борьбы с коррупцией" был внесен в список "иностранных агентов" в октябре 2019 года, после чего в июле 2020 года Навальный объявил о его закрытии и о создании на его базе новой организации "Фонда защиты прав граждан". Последний также попал в список "иноагентов" в декабря 2020 года.

Иск о признании "Фонда борьбы с коррупцией", "Фонда защиты прав граждан" и региональных штабов Навального экстремистскими организациями прокуратура столицы РФ подал еще в апреле текущего года. После этого прокуратура Москвы приостановила деятельность штабов Навального.

Росфинмониторинг включил общественное движение "Штабы Навального" в перечень экстремистов, и в конце апреля они объявили о закрытии (хотя юридически такой организации и не существовало).

В июне 2021 года президент РФ Владимир Путин подписал так называемый "закон против ФБК", который запрещает принимать участие в выборах гражданам, которые причастны к деятельности экстремистской или террористической организации.

Напомним, что Навальный попал в тюрьму после того, как 2 февраля суд в Москве заменил его "условный" срок по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом проведенного года под домашним арестом оппозиционер проведет в колонии общего режима 2,5 года. Кроме того Навальному назначили штраф в 500 тысяч рублей.

Напомним, в апреле Алексей Навальный заявил, что подаст в суд на колонию во Владимирской области, в которой он сейчас содержится из-за того, что ему не выдали ни одной книги якобы из-за "проверки на экстремизм" и посоветовали смотреть телевизор.