Суд РФ визнав ФБК та інші організації Навального "екстремістськими"

Крім того, рішення передбачає негайну ліквідацію організацій і рухів, пов'язаних з опозиціонером.

Московський міський суд визнав "Фонд боротьби з корупцією", "Фонд захисту прав громадян" та регіональні штаби опозиціонера Олексія Навального "екстремістськими організаціями". Про це в середу, 9 червня, говориться на сайті суду.

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Тепер ці організації не мають права поширювати будь-яку інформацію, здійснювати фінансові операції, брати участь у виборах і організовувати акції. Рішення суду також передбачає негайну ліквідацію організацій.

Варто зазначити, що "Фонд боротьби з корупцією" був внесений до списку "іноземних агентів" у жовтні 2019 року, після чого в липні 2020 року Навальний оголосив про його закриття і про створення на його базі нової організації "Фонду захисту прав громадян". Останній також потрапив до списку "іноагентів" в грудні 2020 року.

Позов про визнання "Фонду боротьби з корупцією", "Фонду захисту прав громадян" та регіональних штабів Навального екстремістськими організаціями прокуратура столиці РФ подала ще у квітні поточного року. Після цього прокуратура Москви припинила діяльність штабів Навального.

Росфінмоніторинг включив громадський рух "Штаби Навального" в перелік екстремістів, і в кінці квітня вони оголосили про закриття (хоча юридично такої організації і не існувало).

У червні 2021 року президент РФ Володимир Путін підписав так званий "закон проти ФБК", який забороняє брати участь у виборах громадянам, які причетні до діяльності екстремістської або терористичної організації.

Нагадаємо, що Навальний потрапив до в'язниці після того, як 2 лютого суд в Москві замінив його "умовний" термін у справі "Ів Роше" на реальний. З урахуванням проведеного року під домашнім арештом опозиціонер проведе в колонії загального режиму 2,5 року. Крім того Навальному призначили штраф 500 тисяч рублів.

Нагадаємо, в квітні Олексій Навальний заявив, що подасть до суду на колонію у Володимирській області, в якій він зараз утримується через те, що йому не видали жодної книги нібито через "перевірку на екстремізм" і порадили дивитися телевізор.