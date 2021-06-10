Путин назвал Украину "порождением советского периода"

Президент РФ пообещал написать статью об истории русских в Украине.

Президент России Владимир Путин 9 июня в интервью одному из российских телеканалов много говорил об Украине. В том числе он предложил вспомнить о том, как возникла Украина в виде государства.

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"Это порождение советского периода. Большевики, организуя Советский Союз, создали в том числе союзные республики и Украину", – считает президент РФ.

По его словам, "процесс воссоединения" этих территорий с российским государством начался в 1654 году, после Переяславской рады. "Люди, которые проживали на этих территориях, считали и называли себя русскими и православными, – заявил Путин. – Эти сведения зафиксированы в документах, которые хранятся в архивах".

В этой связи президент РФ отметил, что называть русских некоренным народом Украины "не просто некорректно, а смешно и глупо".

Путин сказал, что подумает о подготовке отдельной статьи, касающейся истории русских в Украине.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 18 мая внес в Верховную Раду законопроект о коренных народах страны для обеспечения их прав. Согласно тексту документа, коренным народом является автохтонное (коренное по происхождению) этническое сообщество, которое сформировалось на украинской территории, является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительские органы, осознает себя коренным народом Украины, является этническим меньшинством в составе населения и не имеет государственного образования за пределами Украины.

Коренными народами а законопроекте названы крымские татары, караимы, крымчаки.

Отметим, что четких общепринятых характеристик понятия "коренные народы" в международном праве нет. Декларация о правах коренных народов, принятая ООН в 2007 году, также не содержит определения понятия "коренные народы".

В ООН приводят такое рабочее определение: "Коренной народ состоит из потомков народов, которые проживали на территории всей или части какой-либо страны в момент, когда на нее прибыли из других частей мира лица другой культуры и этнического происхождения, которые покорили их и поставили в зависимое положение. В настоящее время эти народы живут более в соответствии с их особыми обычаями и социальными, экономическими и культурными традициями, чем с институтами страны, частью которой они являются".

Коренные народы живут во всех частях Земли: к ним относятся, например, эвенки, эскимосы и алеуты, саамы, маори и др. Всего в мире их насчитывается около 300 млн человек.

В законодательстве Российской Федерации для обозначения этих людей используют термины "коренные малочисленные народы" и "малочисленные народы".

Добавим, что год назад Путин написал большую статью, в которой изложил свой оригинальный взгляд на причины начала Второй мировой войны.