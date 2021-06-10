Путін назвав Україну "породженням радянського періоду"

Президент РФ пообіцяв написати статтю про історію росіян в Україні.

Президент Росії Володимир Путін 9 червня в інтерв'ю одному з російських телеканалів багато говорив про Україну. Зокрема він запропонував згадати про те, як виникла Україна у вигляді держави.

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"Це породження радянського періоду. Більшовики, організовуючи Радянський Союз, створили, зокрема, союзні республіки і Україну", — вважає президент РФ.

За його словами, "процес возз'єднання" цих територій з російською державою почався у 1654 році, після Переяславської ради. "Люди, які проживали на цих територіях, вважали і називали себе росіянами і православними, — заявив Путін. — Ці відомості зафіксовані в документах, які зберігаються в архівах".

Через це президент РФ зазначив, що називати росіян некорінним народом України "не просто некоректно, а смішно і безглуздо".

Путін сказав, що подумає про підготовку окремої статті, що стосується історії росіян в Україні.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 18 травня вніс до Верховної Ради законопроект про корінні народи країни для забезпечення їх прав. Згідно з текстом документу, корінним народом є автохтонна (корінна за походженням) етнічна спільнота, яка сформувалася на українській території, є носієм самобутньої мови і культури, має традиційні, соціальні, культурні або представницькі органи, усвідомлює себе корінним народом України, є етнічною меншиною в складі населення і не має державного утворення за межами України.

Корінними народами в законопроекті названі кримські татари, караїми, кримчаки.

Зазначимо, що чітких загальноприйнятих характеристик поняття "корінні народи" в міжнародному праві немає. Декларація про права корінних народів, прийнята ООН у 2007 році, також не містить визначення поняття "корінні народи".

В ООН наводять таке робоче визначення: "Корінний народ складається з нащадків народів, які проживали на території всієї або частини будь-якої країни в момент, коли на неї прибули з інших частин світу особи іншої культури та етнічного походження, які підкорили їх і поставили в залежне становище. Зараз ці народи живуть відповідніше до їх особливих звичаїв і соціальних, економічних та культурних традицій, ніж з інститутами країни, частиною якої вони є".

Корінні народи живуть у всіх частинах Землі: до них відносяться, наприклад, евенки, ескімоси і алеути, саами, маорі та ін. Всього в світі їх налічується близько 300 млн осіб.

У законодавстві Російської Федерації для позначення цих людей використовують терміни "корінні нечисленні народи" і "нечисленні народи".

Додамо, що рік тому Путін написав велику статтю, в якій виклав свій оригінальний погляд на причини початку Другої світової війни.