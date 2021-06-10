Лидеры G7 потребуют от ВОЗ повторного расследования происхождения COVID-19, - СМИ

Во время предыдущего расследования, чиновники из ВОЗ пришли к выводу, что вытечка COVID-19 из лаборатории "крайне маловероятна".

Лидеры стран "Большой семерки" потребуют от Всемирной организации здоровья нового расследования происхождения коронавируса. Об этом сообщает Bloomberg, они получили проект коммюнике.

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Инициативу, как утверждают в издании, проявил американский президент Джо Байден, который призвал удвоить усилия американских спецслужб расследование о причинах пандемии.

Первое расследование ВОЗ показало, что утечка вируса из лаборатории "крайне маловероятна". Из-за этого в среде научных экспертов превалирует мнение, что вирус перешел к человеку от животного в результате случая.

Новое расследование должно быть более прозрачным, утверждают журналисты.

Кроме этого в коммюнике будет затронута тема вакцинации. Лидеры G7 планируют в течение 2022 года поставить 1 млрд вакцин от коронавируса, чтобы ускорить глобальную защиту от вируса.

Напомним, в ВОЗ заявили, что коронавирус действительно происходит от летучих мышей, но он вытек не из лаборатории.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что британская разведка расследует версию об утечке COVID-19 из лаборатории Уханя.

По данным Wall Street Journal, последовательность геномов коронавируса указывает на его искусственность.

Фокус писал о том, что двое ученых, проведя исследование, пришли к выводу, что коронавирус, был создан в лаборатории города Ухань в Китае.