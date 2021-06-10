Лідери G7 зажадають від ВООЗ повторного розслідування походження COVID-19, — ЗМІ

Під час попереднього розслідування, чиновники з ВООЗ дійшли висновку, що витік COVID-19 з лабораторії "вкрай малоймовірний".

Лідери країн "Великої сімки" зажадають від Всесвітньої організації здоров'я нового розслідування походження коронавірусу. Про це повідомляє Bloomberg, вони отримали проект комюніке.

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Ініціативу, як стверджують у виданні, проявив американський президент Джо Байден, який закликав подвоїти зусилля американських спецслужб розслідування про причини пандемії.

Перше розслідування ВООЗ показало, що витік вірусу з лабораторії "вкрай малоймовірний". Через це в середовищі наукових експертів переважає думка, що вірус перейшов до людини від тварини в результаті випадку.

Нове розслідування повинно бути прозорішим, стверджують журналісти.

Крім цього в комюніке буде порушено тему вакцинації. Лідери G7 планують протягом 2022 року надати 1 млрд вакцин від коронавірусу, щоб прискорити глобальний захист від вірусу.

Нагадаємо, в ВООЗ заявили, що коронавірус дійсно походить від кажанів, але він витік не з лабораторії.

Раніше в ЗМІ з'являлася інформація про те, що британська розвідка розслідує версію про витік COVID-19 з лабораторії Уханю.

За даними Wall Street Journal, послідовність геномів коронавірусу вказує на його штучність.

Фокус писав про те, що двоє вчених, провівши дослідження, дійшли висновку, що коронавірус створили в лабораторії міста Ухань в Китаї.