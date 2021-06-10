Напавшего на Макрона мужчину хотят посадить на полтора года (видео)

Максимальное наказание по этой статье – три года тюрьмы. Сам Макрон просит значение инцидента с пощечиной "не преувеличивать".

Прокуратура потребовала полутора лет лишения свободы для мужчины, который 8 июня дал пощечину президенту Франции Эммануэлю Макрону. Об этом в четверг, 10 июня, сообщает AFP.

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Ожидается, что суд вынесет решение уже вечером в четверг. Санкция статьи о насилии в отношении наделенного государственной властью лица предусматривает наказание в виде до трех лет тюрьмы и штрафа в размере 45 тысяч евро.

Пощечину Макрон получил во время поездки в департамент Дром в рамках его президентской кампании. Видео с инцидентом быстро распространилось в соцсетях. На кадрах видно, как французский лидер подходит к ограждениям, за которыми стояли люди. В этот момент один мужчина из-за заграждений пожал президенту руку, а второй рукой дал ему пощечину. Служба безопасности молниеносно отреагировала и нейтрализовала мужчину. Самого Макрона оттащили от ограждений.

Позже, комментируя этот инцидент, Макрон заявил, что с ним "все хорошо". Также он попросил не преувеличивать значение этого инцидента, который, на его взгляд, единичен.

Напомним, ранее сообщалось, что после того, как Макрон проиграл пари французским ютуб-блогерам МакФлаю и Карлито, президенту Франции устроили испытание, заставив слушать выступление местной хэви-металл-группа Ultra Vomit.

Отметим, после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским и канцлером Германии Ангелой Меркель, которые состоялись в апреле, Макрон опубликовал на своем аккаунте в Twitter пост на украинском языке.