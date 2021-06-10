Чоловіка, який напав на Макрона, хочуть посадити на півтора року (відео)

Максимальне покарання за цією статтею — три роки в'язниці. Сам Макрон просить значення інциденту з ляпасом "не перебільшувати".

Прокуратура зажадала півтора року позбавлення волі для чоловіка, який 8 червня дав ляпаса президенту Франції Емманюелю Макрону. Про це в четвер, 10 червня, повідомляє AFP.

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Очікується, що суд винесе рішення вже ввечері в четвер. Санкція статті про насильство щодо наділеної державною владою особи передбачає покарання у вигляді до трьох років в'язниці і штрафу в розмірі 45 тисяч євро.

Ляпас Макрон отримав під час поїздки в департамент Дром у рамках його президентської кампанії. Відео з інцидентом швидко поширилося в соцмережах. На кадрах видно, як французький лідер підходить до огорож, за якими стояли люди. У цей момент один чоловік через загородження потиснув президенту руку, а другою рукою дав йому ляпаса. Служба безпеки блискавично відреагувала і нейтралізувала чоловіка. Самого Макрона відтягли від огорож.

Пізніше, коментуючи цей інцидент, Макрон заявив, що з ним "усе добре". Також він попросив не перебільшувати значення цього інциденту, який, на його погляд, поодинокий.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що після того, як Макрон програв парі французьким ютуб-блогерам МакФлаю і Карліто, президенту Франції влаштували випробування, змусивши слухати виступ місцевої хеві-метал-групи Ultra Vomit.

Зазначимо, після переговорів з президентом України Володимиром Зеленським та канцлером Німеччини Ангелою Меркель, які відбулися у квітні, Макрон опублікував на своєму акаунті у Twitter пост українською мовою.