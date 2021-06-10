В Израиле 11-летняя уроженка Украины претендует на звание самой юной журналистки в мире (видео)

Ева снимала последствия обстрелов во время израильско-палестинского противостояния, делает репортажи и берет интервью.

11-летняя Ева из Израиля, несмотря на столь юный возраст, уже всерьез увлекается военной журналистикой.

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Как пишет Сursorinfo, во время 11-дневного противостояния между израильскими военными и боевиками из сектора Газа девочка начала снимать происходящее, в частности последствия обстрелов, а также рассказывала, как ей страшно спать по ночам.

[ + – ] Видео Евы

Ева берет интервью и задает вопросы своим одногодкам, также она проводит соцопросы, пишет статьи и выкладывает в соцсети репортажи.

Девочка переехала в Израиль из Украины вместе с родителями. Ранее она жила в Полтавской области, потому утверждает, что ей понятна и близка тема военной журналистики, так как она была, по ее словам, свидетельницей боевых действий на Донбассе.

В день журналиста Ева записала репортаж, в котором спрашивала других детей, что они делают во время ракетных обстрелов, особенно, если в этот момент оказались дома одни.

[ + – ] Репортаж Евы

Напомним, 20 мая между Израилем и Палестиной вступил в силу режим прекращения огня.

Боевые действия в Израиле начались 10 мая. Стороны обменивались ударами высокой интенсивности. По данным СМИ, отговорить Израиль от наземной операции в Секторе Газа удалось США.

Военный аналитик Фокуса Игаль Левин объяснил, почему для Израиля важно завершить военную операцию именно сейчас.