В Ізраїлі 11-річна уродженка України претендує на звання наймолодшої журналістки в світі (відео)

Єва знімала наслідки обстрілу під час ізраїльсько-палестинського протистояння, робить репортажі та бере інтерв'ю.

11-річна Єва з Ізраїлю, незважаючи на такий юний вік, вже всерйоз захоплюється військовою журналістикою.

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Як пише Сursorinfo, під час 11-денного протистояння між ізраїльськими військовими і бойовиками із сектора Газа дівчинка почала знімати те, що відбувається, зокрема наслідки обстрілів, а також розповідала, як їй страшно спати ночами.

[ + – ] Відео Єви

Єва бере інтерв'ю та ставить питання своїм одноліткам, також вона проводить соцопитування, пише статті та викладає в соцмережі репортажі.

Дівчинка переїхала до Ізраїлю з України разом із батьками. Раніше вона жила в Полтавській області, тому стверджує, що їй зрозуміла і близька тема військової журналістики, оскільки вона була, за її словами, свідком бойових дій на Донбасі.

У день журналіста Єва записала репортаж, в якому запитувала інших дітей, що вони роблять під час ракетного обстрілу, особливо, якщо в цей момент опинилися вдома самі.

[ + – ] Репортаж Єви

Нагадаємо, 20 травня між Ізраїлем і Палестиною набув чинності режим припинення вогню.

Бойові дії в Ізраїлі почалися 10 травня. Сторони обмінювалися ударами високої інтенсивності. За даними ЗМІ, відмовити Ізраїль від наземної операції в Секторі Газа вдалося США.

Військовий аналітик Фокуса Ігаль Левін пояснив, чому для Ізраїлю важливо завершити військову операцію саме зараз.