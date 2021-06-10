Во Франции приговорили к 4 месяцам тюрьмы мужчину, ударившего Макрона (видео)

Как сообщают местные силовики, во время обысков у одного из задержанных обнаружили оружие, копию Mein Kampf и антисемитские брошюры Адольфа Гитлера.

Дамьена Тереля, отвесившего пощечину президенту Франции Эммануэлю Макрону, приговорили к четырем месяцам тюрьмы.

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Об этом сообщает французский телеканал BFM-TV.

По данным журналистов, после вынесения приговора Дамьен Терель сразу будет отправлен в тюрьму.

Фемида признала его виновным и приговорила к 18 месяцам лишения свободы, 14 из которых — условный срок.

Адвокат подсудимого заявила, что Дамьен Терель, отвесивший пощечину президенту Франции Эммануэлю Макрону, полностью раскаялся.

"Я уверена, что больше он не повторит содеянное", — подчеркнула юрист.

В течение этого срока Дамьен Терель будет обязан работать или проходить обучение, а также получать психологическую помощь и не должен совершать никаких новых правонарушений.

Французский суд также запретил Дамьену Терелю владеть оружием в течение пяти лет и занимать какие-либо государственные должности сроком на 3 года.

По информации телеканала BFM-TV, в ходе обысков у одного из подозреваемых, который был задержан вместе с Дамьеном Терелем, правоохранители обнаружили пистолеты, копию запрещенной книги Mein Kampf и антисемитские брошюры Адольфа Гитлера.

Соратника Дамьена Тереля, отвесившего пощечину Эммануэлю Макрону, задержали, поскольку он снимал происходящее на камеру. Арестованный Артур живет в Сен-Валлье, где основал две ассоциации исторических европейских боевых искусств.

[ + – ] Пощечина Макрону на встрече с предпринимателями

Ранее Фокус сообщал, что президенту Франции Эммануэлю Макрону дали пощечину во время рабочей поездки по стране. Лидер страны приехал в департамент Дром для встречи с предпринимателями, где на него совершили нападение. Охрана президента сразу же задержала мужчину, отвесившего пощечину.

Также Фокус рассказывал, что напавшего на Макрона мужчину хотят посадить на полтора года. Сам Макрон просит значение инцидента с пощечиной "не преувеличивать", а прокуратура ходатайствовала о 1,5 лет лишения свободы.