У Франції засудили до 4 місяців в'язниці чоловіка, який вдарив Макрона (відео)

Як повідомляють місцеві силовики, під час обшуків в одного із затриманих виявили зброю, копію Mein Kampf і антисемітські брошури Адольфа Гітлера.

Дамʼєна Тереля, який дав ляпаса президенту Франції Емманюелю Макрону, засудили до чотирьох місяців вʼязниці.

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Про це повідомляє французький телеканал BFM-TV.

За даними журналістів, після винесення вироку Дамʼєн Терель відразу буде відправлений у вʼязницю.

Феміда визнала його винним і засудила до 18 місяців позбавлення волі, 14 з яких — умовний термін.

Адвокатка підсудного заявила, що Дамʼєн Терель, який дав ляпаса президенту Франції Емманюелю Макрону, повністю розкаявся.

"Я впевнена, що більше він не повторить скоєне", — підкреслила юристка.

Протягом цього терміну Дамʼєн Терель буде зобовʼязаний працювати або проходити навчання, а також отримувати психологічну допомогу і не повинен робити ніяких нових правопорушень.

Французький суд також заборонив Дамʼєну Терелю володіти зброєю протягом пʼяти років і займати будь-які державні посади терміном на 3 роки.

За інформацією телеканалу BFM-TV, у ході обшуків в одного з підозрюваних, який був затриманий разом з Дамʼєном Терелем, правоохоронці виявили пістолети, копію забороненої книги Mein Kampf і антисемітські брошури Адольфа Гітлера.

Соратника Дамʼєна Тереля, який дав ляпаса Емманюелю Макрону, затримали, оскільки він знімав те, що відбувається, на камеру. Заарештований Артур живе в Сен-Валлі, де заснував дві асоціації історичних європейських бойових мистецтв.

[ + – ] Ляпас Макрону на зустрічі з підприємцями

Раніше Фокус повідомляв, що президенту Франції Емманюелю Макрону дали ляпаса під час робочої поїздки по країні. Лідер країни приїхав у департамент Дром для зустрічі з підприємцями, де на нього напали. Охорона президента відразу ж затримала чоловіка, який дав ляпаса.

Також Фокус розповідав, що цього чоловіка хочуть посадити на півтора року. Сам Макрон просить значення інциденту з ляпасом "не перебільшувати", а прокуратура клопотала про 1,5 року позбавлення волі.