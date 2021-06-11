Lamborghini друга Эдварда Била Max King сбил человека в Москве, - Mash

Пешеход раздробил колено и получил сотрясение мозга, пишет Mash. Сам же водитель отрицает наезд и обвиняет пострадавшего в невнимательности.

Автомобиль Lamborgini приятеля блогера Эдварда Била — Максима Кошелева (Max King), якобы сбил человека в Москве. Об этом пишет Телеграм-канал Mash по информации от cобственных источников.

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Несколько дней назад рядом с одной из московских больниц очевидцы заметили спорткар с разбитым лобовым стеклом, зарегистрированный оформлена на Кошелева, который стал свидетелем ДТП с участием Эдварда Била. Как утверждают источники, за рулем находился некто Илья Марченко.

"Илья сбил человека. Случилось всё рядом с полицейским пунктом, участковый вышел разбираться. "Я его вылечу", — пообещал Ефремов Марченко, и все трое отправились в больницу, делать рентген", — пишет СМИ.

По данным Mash, после требования предъявить права Илья Марченко кому-то позвонил и передал трубку участковому, который тут же отпустил его без дальнейших вопросов. В итоге водитель уехал с места происшествия вместе с пешеходом.

"Сейчас пострадавший в больнице, у него проблемы с коленом и сотрясение головного мозга", — отмечает канал.

Mash также опубликовал запись разговора с человеком, который подписан Ильей Марченко. Мужчина подтвердил, что отвез человека в больницу и дал ему денег на лечение, поэтому пострадавший не будет обращаться в полицию.

"Не было никакого наезда. Шел человек, врезался — и я, собственно, помог ему доехать. Он в столб врезался, в наушниках шел, заслушался или еще что. Человеку плохо стало, он из другой страны, захотел помочь человеку. У меня все вопросы закрыты", — идет речь в записи.

В апреле Эдварда Била задержали после массового ДТП в Москве. Пять автомобилей столкнулись на Смоленской площади из-за того, что Audi RS6 синего цвета выехал на встречную полосу — именно за рулем этой машины находился блогер. В результате происшествия сильно пострадала водитель Volkswagen, ее буквально сжало внутри салона.

Спустя два дня Эдварду Билу избрали меру пресечения — запрет определенных действий, а именно: выходить из дома без разрешения следователя, общаться с другими фигурантами дела и пользоваться средствами связи, кроме экстренных случаев.