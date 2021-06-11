Lamborghini друга Едварда Біла Max King збив людину в Москві, — Mash

Пішохід роздробив коліно й отримав струс мозку, пише Mash. Сам же водій заперечує наїзд і звинувачує потерпілого в неуважності.

Автомобіль Lamborgini приятеля блогера Едварда Біла — Максима Кошелева (Max King), нібито збив людину в Москві. Про це пише телеграм-канал Mash за інформацією від Власних джерел.

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Кілька днів тому поряд з однією з московських лікарень очевидці помітили спорткар із розбитим лобовим склом, зареєстрований та оформлений на Кошелева, який став свідком ДТП за участю Едварда Біла. Як стверджують джерела, за кермом знаходився хтось на імʼя Ілля Марченко.

"Ілля збив людину. Сталося все поруч із поліцейським пунктом, дільничний вийшов розбиратися. "Я його вилікую", — пообіцяв Єфремов Марченко, і всі троє відправилися в лікарню, робити рентген", — пише ЗМІ.

За даними Mash, після вимоги пред'явити права Ілля Марченко комусь подзвонив і передав трубку дільничному, який одразу ж відпустив його без подальших питань. Зрештою водій поїхав із місця події разом із пішоходом.

"Зараз потерпілий у лікарні, у нього проблеми з коліном і струс головного мозку", — зазначає канал.

Mash також опублікував запис розмови з людиною, який підписаний Іллею Марченком. Чоловік підтвердив, що відвіз людину в лікарню і дав йому грошей на лікування, тому потерпілий не буде звертатися в поліцію.

"Не було ніякого наїзду. Йшов чоловік, врізався — і я, власне, допоміг йому доїхати. Він у стовп врізався, у навушниках йшов, заслухався або ще що. Людині погано стало, він з іншої країни, захотів допомогти людині. У мене всі питання закриті", — йдеться у записі.

У квітні Едварда Біла затримали після масової ДТП в Москві. П'ять автомобілів зіткнулися на Смоленській площі через те, що Audi RS6 синього кольору виїхав на зустрічну смугу — саме за кермом цієї машини знаходився блогер. Унаслідок події сильно постраждала водійка Volkswagen, її буквально стиснуло всередині салону.

Через два дні Едварду Білу обрали запобіжний захід — заборона певних дій, а саме: виходити з дому без дозволу слідчого, спілкуватися з іншими фігурантами справи і користуватися засобами зв'язку, крім екстрених випадків.