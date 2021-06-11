Трамп пожелал Байдену не спать на встрече с Путиным

В ходе предвыборной гонки Трамп часто называл Байдена "Сонным Джо" и сейчас решил вспомнить свою "шутку".

Бывший президент США Дональд Трамп пожелал нынешнему президенту Джо Байдену удачи в его предстоящей встрече с президентом России Владимиром Путиным, а также призвал его бодрствовать.

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"Удачи Байдену в общении с президентом Путиным – не засыпай во время встречи и передай ему, пожалуйста, мои самые теплые пожелания!", – написал Трамп в заявлении, которое было разослано по электронной почте.

Издание New York Post напомнило, что в ходе прошлогодней президентской кампании Трамп прозвал Байдена "Сонным Джо" и неоднократно заявлял, что тот находится в упадке психики.

Его язвительные добрые пожелания Байдену последовали вслед за встречей президента США с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Там лидеры двух стран засыпали друг друга комплиментами, а Байден подарил Джонсону новый велосипед.

Пока не ясно, проведут ли Байден и Путин совместную пресс-конференцию в Женеве. New York Post пишет, что Трамп был вынужден заняться "устранением ущерба" после пресс-конференции с Путиным в Финляндии в 2018 году, на которой он, похоже, согласился с отрицанием Путина того, что Россия взломала компьютеры демократов в 2016 году.

В своем заявлении Трамп вспомнил эту встречу с Путиным и назвал ее "отличной и очень продуктивной". Он добавил, что "несмотря на оценку этой встречи в "фейковых" СМИ, Соединенные Штаты многого добились, в том числе уважения президента Путина и России".

Трамп повторил, что российское правительство не вмешалось в выборы 2016 года, и что он доверяет Путину больше, чем разведывательному сообществу США.

Напомним, во время своей первой встречи 16 июня Байден и Путин планируют обсудить перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности и другие глобальные вопросы, такие как борьба с эпидемией коронавируса.

МИД Швейцарии объявил место встречи Байдена и Путина в Женеве. Президенты проведут саммит на вилле La Grange.