Трамп побажав Байдену не спати на зустрічі з Путіним

Під час передвиборної гонки Трамп часто називав Байдена "Сонним Джо" і зараз вирішив згадати свій "жарт".

Колишній президент США Дональд Трамп побажав нинішньому президентові Джо Байдену удачі в його майбутній зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним, а також закликав його не спати.

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"Удачі Байдену в спілкуванні з президентом Путіним — не засинай під час зустрічі та передай йому, будь ласка, мої найтепліші побажання!" — написав Трамп у заяві, яка була розіслана електронною поштою.

Видання New York Post нагадало, що під час минулорічної президентської кампанії Трамп прозвав Байдена "Сонним Джо" і неодноразово заявляв, що той перебуває в занепаді психіки.

Його уїдливі добрі побажання Байдену пішли слідом за зустріччю президента США з прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном. Там лідери двох країн засипали один одного компліментами, а Байден подарував Джонсону новий велосипед.

Поки незрозуміло, чи проведуть Байден і Путін спільну пресконференцію в Женеві. New York Post пише, що Трамп був змушений зайнятися "усуненням шкоди" після пресконференції з Путіним у Фінляндії в 2018 році, на якій він, схоже, погодився із запереченням Путіна того, що Росія зламала комп'ютери демократів у 2016 році.

У своїй заяві Трамп згадав цю зустріч із Путіним і назвав її "відмінною і дуже продуктивною". Він додав, що "незважаючи на оцінку цієї зустрічі в "фейкових" ЗМІ, Сполучені Штати багато чого досягли, зокрема поваги президента Путіна і Росії".

Трамп повторив, що російський уряд не втрутився у вибори 2016 року, і що він довіряє Путіну більше, ніж розвідувальному співтовариству США.

Нагадаємо, під час своєї першої зустрічі 16 червня Байден і Путін планують обговорити перспективи подальшого розвитку російсько-американських відносин, проблематику стратегічної стабільності й інші глобальні питання, такі як боротьба з епідемією коронавірусу.

МЗС Швейцарії оголосило місце зустрічі Байдена та Путіна в Женеві. Президенти проведуть саміт на віллі La Grange.