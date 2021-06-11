Акционист Крисевич выстрелил себе в голову на Красной площади в Москве (видео)

Художник прославился своими акциями в Санкт-Петербург и в Москве, ранее он сымитировал повешение.

11 июня российский художник-акционист Павел Крисевич выстрелил себе в голову в центре Москвы. Об этом сообщил корреспондент издания Readovka.

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Мужчина устроил перформанс на Красной площади, чтобы выразить протест против ущемления свободы слова в России. По словам очевидца, Павел Крисевич дважды выстрелил в воздух из пистолета, видимо, привлекая внимание, а затем "изобразил самоубийство".

[ + – ] Акционист во время протеста на Красной площади в Москве Фото: Readovka

После падения на брусчатку к художнику подбежали сотрудники полиции, Росгвардии и Центра по противодействию экстремизму, которые несли дежурство на Красной площади. По словам корреспондента, Павел Крисевич мог находиться в сознании, потому как правоохранители применили к нему силу.

Издание "Ридус" пишет, что силовики повалили мужчину на землю, а после подняли и увели. На опубликованных кадрах видно мужчину, который похож на Павла Крисевича.

Художник прославился своими акциями в России. Так в 2020 году он приковал себя к забору у Первого окружного военного суда в Санкт-Петербурге, поджег дымовую шашку и разбросал вокруг листовки с лозунгами "Свободу политзаключенным" и "Ваш электрошок не убьет ваши идеи", его задержали до оглашения приговора фигурантам дела Сети. Немногим позже акционист имитировал повешение ради поддержки "Нового величия" (организацию признали в России экстремистской), потом поджег крест возле Лубянки в Москве.

Раннее стало известно о смерти советского художника Таира Салахова, который стал одним из основоположников так называемого сурового стиля. К трагедии привело воспаление легких, мужчину похоронили в Баку.

В США мужчина убил соседей и застрелился сам из-за того, что они сгребали снег в его двор. Для расправы над жителями города Плейнс в Пенсильвании стрелок взял сначала пистолет, а затем заменил его на винтовку.

На Донбассе погиб украинский военнослужащий, который якобы выстрелил себе в голову из автомата. Очевидцы сняли поступок мужчины на видео.