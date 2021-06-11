Акціоніст Крисевич вистрілив собі в голову на Червоній площі в Москві (відео)

Художник прославився своїми акціями в Санкт-Петербурзі й у Москві, раніше він зімітував повішення.

11 червня російський художник-акціоніст Павло Крисевич вистрілив собі в голову в центрі Москви. Про це повідомив кореспондент видання Readovka.

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Чоловік влаштував перформанс на Червоній площі, щоб висловити протест проти утисків свободи слова в Росії. За словами очевидця, Павло Крисевич двічі вистрілив у повітря з пістолета, мабуть, привертаючи увагу, а потім "зобразив самогубство".

[ + – ] Акціоніст під час протесту на Червоній площі в Москві Фото: Readovka

Після падіння на бруківку до художника підбігли співробітники поліції, Росгвардії та Центру з протидії екстремізму, які несли чергування на Червоній площі. За словами кореспондента, Павло Крисевич міг перебувати в свідомості, тому правоохоронці застосували до нього силу.

Видання "Рідус" пише, що силовики повалили чоловіка на землю, а після підняли і повели. На опублікованих кадрах видно чоловіка, який схожий на Павла Крисевича.

Художник прославився своїми акціями в Росії. Так у 2020 році він прикував себе до огорожі біля Першого окружного військового суду в Санкт-Петербурзі, підпалив димову шашку і розкидав навколо листівки з гаслами "Свободу політв'язням" і "Ваш електрошок не вб'є ваші ідеї", його затримали до оголошення вироку фігурантам справи мережі. Трохи пізніше акціоніст імітував повішення заради підтримки "Нової величі" (підприємство визнали в Росії екстремістським), потім підпалив хрест біля Луб'янки в Москві.

Раніше стало відомо про смерть радянського художника Таїра Салахова, який став одним з основоположників так званого суворого стилю. До трагедії призвело запалення легенів, чоловіка поховали в Баку.

У США чоловік вбив сусідів і застрелився сам через те, що вони згрібали сніг в його двір. Для розправи над жителями міста Плейнс у Пенсільванії стрілок взяв спочатку пістолет, а потім замінив його на гвинтівку.

На Донбасі загинув український військовослужбовець, який нібито вистрілив собі в голову з автомата. Очевидці зняли вчинок чоловіка на відео.