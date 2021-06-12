Стадо коров сбежало по дороге на бойню и едва не разгромило город в Боливии (видео)

Разьяренные животные атаковали людей и машины, пока пастухам и полицейским не удалось обездвижить их веревками.

Стадо из 17 коров вырвалось по дороге на скотобойню и устроило разгром в городе Санта-Круз в Боливии. Подробности выяснило издание Metro.

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Согласно местным источникам 9 июня, грузовик попал в дорожную аварию, а животные использовали возможность для побега. Около 5 часов утра они ворвались в город и принялись атаковать людей, автомобили и мотоциклы, которые попадались им на пути. Как минимум четыре человека получили травмы, остальные горожане спрятались по домам и за заборами.

Мэр Санта-Круз Джонни Фернандез предупредил местных жителей, что коровы могут убить кого-нибудь, если их не остановить. Полицейские принялись отлавливать животных поодиночке, два пастуха сели в автобус и приехали к ним на помощь. К счастью, стадо разделилось на небольшие группы, что позволило поймать и обездвижить коров при помощи веревки.

Водителя грузовика, перевозившего скот, арестовали и теперь привлекают к ответственности за опасное вождение. Кроме того, глава города обязал ответственную компанию выплатить штраф по 500 боливиано (около 1940 гривен) за каждую сбежавшую корову, общая сумма компенсации составит 8500 боливиано или 39 970 гривен.

Закон об ответственности животных запрещает скоту передвигаться по улицам и проспектам в Боливии. В настоящий момент власти удерживают всех коров в качестве гарантии до тех пор, пока владелец не заплатит штраф и не покроет причиненный ущерб.

Ранее стало известно, что в Зимбабве жену покойного диктатора Роберта Мугабе оштрафовали за неправильные похороны на пять коров и козу. Суд отреагировал на иск сторонников экс-президента и распорядился эксгумировать тело, чтобы перезахоронить на кладбище национальных героев в Хараре, столице страны.

Писали также, что коровы помогают британскому фермеру майнить Ethereum. Бизнесмен Филип Хьюз из Уэльса перерабатывает фекалии животных в специальных анаэробных котлах, чтобы получать энергию для добычи криптовалюты.

В Таиланде при помощи коров заманивают людей на вакцинацию против COVID-19. Правительство объявило, что будет еженедельно разыгрывать по одному животному стоимостью около 320 долларов США среди тех, кто получит прививку.