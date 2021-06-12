Стадо корів втекло дорогою на бійню і ледь не розгромило місто в Болівії (відео)

Розлючені тварини атакували людей і машини, поки пастухам і поліцейським не вдалося знерухомити їх мотузками.

Стадо з 17 корів вирвалося по дорозі на скотобійню і влаштувало розгром в місті Санта-Круз в Болівії. Подробиці з'ясувало видання Metro.

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Згідно місцевим джерелам, 9 червня вантажівка потрапила в дорожню аварію, а тварини використовували можливість для втечі. Близько 5 години ранку вони вдерлися в місто і почали атакувати людей, автомобілі та мотоцикли, які траплялися їм на шляху. Як мінімум чотири людини отримали травми, інші городяни сховалися по домівках і за парканами.

Мер Санта-Круз Джонні Фернандез попередив місцевих жителів, що корови можуть вбити кого-небудь, якщо їх не зупинити. Поліцейські почали відловлювати тварин поодинці, два пастухи сіли в автобус і приїхали до них на допомогу. На щастя, стадо розділилося на невеликі групи, що дозволило зловити і знерухомити корів за допомогою мотузок.

Водія вантажівки, що перевозила худобу, заарештували і тепер притягають до відповідальності за небезпечне водіння. Крім того, глава міста зобов'язав відповідальну компанію виплатити штраф по 500 болівіано (близько 1940 гривень) за кожну корову, що втекла, загальна сума компенсації складе 8500 болівіано або 39 970 гривень.

Закон про відповідальність тварин забороняє худобі пересуватися по вулицях і проспектах в Болівії. На даний момент влада утримує всіх корів в якості гарантії до тих пір, поки власник не заплатить штраф і не покриє завданий збиток.

Раніше стало відомо, що в Зімбабве дружину покійного диктатора Роберта Мугабе оштрафували за неправильні похорони на п'ять корів і козу. Суд відреагував на позов прихильників екс-президента і розпорядився ексгумувати тіло, щоб перепоховати на цвинтарі національних героїв в Харарі, столиці країни.

Писали також, що корови допомагають британському фермеру майнити Ethereum. Бізнесмен Філіп Хьюз з Уельсу переробляє фекалії тварин в спеціальних анаеробних котлах, щоб отримувати енергію для видобутку криптовалюти.

У Таїланді за допомогою корів заманюють людей на вакцинацію проти COVID-19. Уряд оголосив, що буде щотижня розігрувати по одній тварині вартістю близько 320 доларів США серед тих, хто отримає щеплення.