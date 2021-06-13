После 12 лет власти Нетаньяху: в Израиле избрали нового премьера (видео)

Сторонники нового премьера вышли на улицы праздновать событие. Нового главу правительства уже поздравил президент США Джо Байден.

В воскресенье, 13 июня, оппозиционные партии Израиля проголосовали за создание нового правительства во главе с политиком Нафтали Беннетом. Об этом сообщает The Times of Israel.

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Это положило конец 12-летнему правлению Биньямина Нетаньяху.

Беннет поклялся хранить верность стране и ее законам, а также добросовестно выполнять свою работу. С вступлением в должность его уже поздравили президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель.

После того, как стало известно о назначении, многие сторонники Беннета вышли на улицы Израиля, чтобы поддержать смену главы кабинета министров.

Соглашение о новой коалиции, где не будет Нетаньяху, израильские партии заключили еще 2 июня. Согласно договоренности, Беннет будет возглавлять правительство два года, после чего его заменит центрист Яир Лапид, который пробудет во главе правительства два года – до новых выборов.

В новую коалицию вошли восемь политических сил, причем исповедующих разную идеологию – от правых до левых.

Напомним, что новое правительство станет первым в истории Израиля, когда арабская израильская партия сыграла ключевую роль в формировании правительства. Предложенное правительство Лапида-Беннета поддерживают 8 из 13 партий Кнессета.

Отметим, что для партии левых это впервые за последние 40 лет, когда они возвращаются ко власти (за исключением короткого периода в 1990-х годах). При этом именно они были у истоков создания Израиля.

Напомним, в начале июня оппозиция собрала большинство голосов для отставки с должности премьера Нетаньяху.