Після 12 років влади Нетаньяху: в Ізраїлі обрали нового прем'єра (відео)

Прихильники нового прем'єра вийшли на вулиці святкувати подію. Нового главу уряду вже привітав президент США Джо Байден.

У неділю, 13 червня, опозиційні партії Ізраїлю проголосували за створення нового уряду на чолі з політиком Нафталі Беннетом. Про це повідомляє The Times of Israel.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Це поклало кінець 12-річному правлінню Біньяміна Нетаньяху.

Беннет поклявся зберігати вірність країні і її законам, а також сумлінно виконувати свою роботу. З вступом на посаду його вже привітали президент США Джо Байден і канцлер Німеччини Ангела Меркель.

Після того, як стало відомо про призначення, багато прихильників Беннета вийшли на вулиці Ізраїлю, щоб підтримати зміну глави кабінету міністрів.

Угода про нову коаліцію, де не буде Нетаньяху, ізраїльські партії уклали ще 2 червня. Згідно з домовленістю, Беннет очолюватиме уряд два роки, після чого його замінить центрист Яір Лапід, який пробуде на чолі уряду два роки — до нових виборів.

До нової коаліції увійшли вісім політичних сил, причому вони сповідують різну ідеологію — від правих до лівих.

Нагадаємо, що новий уряд стане першим в історії Ізраїлю, коли арабська ізраїльська партія зіграла ключову роль у формуванні уряду. Запропонований уряд Лапіда-Беннета підтримують 8 з 13 партій Кнесету.

Відзначимо, що для партії лівих це вперше за останні 40 років, коли вони повертаються до влади (за винятком короткого періоду в 1990-х роках). При цьому саме вони були біля витоків створення Ізраїлю.

Нагадаємо, на початку червня опозиція зібрала більшість голосів для відставки з посади прем'єра Нетаньяху.