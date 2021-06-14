Не только авто: Daewoo и Hyundai представили концепты авианосцев для Южной Кореи (фото)
Каждая из разработок свои особенности, например, взлетную рампу с трамплином или систему защиту от дронов.
В Южной Корее подразделение Hyundai Heavy Industries и Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering представили свое видение авианосцев. Наработки представлены в рамках программы по созданию легких авианосцев с кодовым названием CVX. Об этом сообщает Defense News.
Новинки компании представили в рамках выставки MADEX, которая проходит раз в 2 года в Пусане. На строительство авианосца Минобороны Южной Кореи готово выделить около 2 млрд долларов. Его грузоподъемность составит 30 тысяч тонн, а ввести в эксплуатацию его планируют к 2033 году. На данный момент проводится технико-экономическое обоснование проекта.
Hyundai Heavy Industries
Главной особенностью их варианта будет модульная взлетная рампа в стиле трамплина как у Королевского флота Великобритании. Корабль будет длиной 270 метров, а шириной — 60. Его полное водоизмещение составить 30-35 тысяч тонн.
Судно сможет перевозить до 16 самолетов с коротким взлетом и вертикальной посадке на палубе и еще 8 в подвесной. Кроме самолетов, авианосец сможет перевозить и 24 вертолета.
Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering
Модель не будет иметь трамплина для взлета самолетов, но сможет брать на борт 28 самолетов — 16 на палубе и 12 в подвесную. Предполагается, что авианосец будет 263 метра в длину, 46,6 в ширину, а полное водоизмещение будет 45 тысяч тонн. Особенностью корабля станет система защиты от дронов, как утверждают разработчики, они будут соответствовать стратегическим потребностям ВМС Южной Кореи.
Напомним, Во Франции разрабатывают авианосец нового поколения PANG. Разработка получит беспилотники, истребители и вертолеты.
О планах Южной Кореи обзавестись первым авианосцем для страны стало известно в феврале 2021.