Не только авто: Daewoo и Hyundai представили концепты авианосцев для Южной Кореи (фото)

Каждая из разработок свои особенности, например, взлетную рампу с трамплином или систему защиту от дронов.

В Южной Корее подразделение Hyundai Heavy Industries и Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering представили свое видение авианосцев. Наработки представлены в рамках программы по созданию легких авианосцев с кодовым названием CVX. Об этом сообщает Defense News.

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Новинки компании представили в рамках выставки MADEX, которая проходит раз в 2 года в Пусане. На строительство авианосца Минобороны Южной Кореи готово выделить около 2 млрд долларов. Его грузоподъемность составит 30 тысяч тонн, а ввести в эксплуатацию его планируют к 2033 году. На данный момент проводится технико-экономическое обоснование проекта.

Hyundai Heavy Industries

Главной особенностью их варианта будет модульная взлетная рампа в стиле трамплина как у Королевского флота Великобритании. Корабль будет длиной 270 метров, а шириной — 60. Его полное водоизмещение составить 30-35 тысяч тонн.

[ + – ] Проект Hyundai Heavy Industries Фото: Brian Kim/Staff

Судно сможет перевозить до 16 самолетов с коротким взлетом и вертикальной посадке на палубе и еще 8 в подвесной. Кроме самолетов, авианосец сможет перевозить и 24 вертолета.

Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering

Модель не будет иметь трамплина для взлета самолетов, но сможет брать на борт 28 самолетов — 16 на палубе и 12 в подвесную. Предполагается, что авианосец будет 263 метра в длину, 46,6 в ширину, а полное водоизмещение будет 45 тысяч тонн. Особенностью корабля станет система защиты от дронов, как утверждают разработчики, они будут соответствовать стратегическим потребностям ВМС Южной Кореи.

[ + – ] Проект Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering Фото: Brian Kim/Staff

Напомним, Во Франции разрабатывают авианосец нового поколения PANG. Разработка получит беспилотники, истребители и вертолеты.

О планах Южной Кореи обзавестись первым авианосцем для страны стало известно в феврале 2021.