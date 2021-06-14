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Не тільки авто: Daewoo і Hyundai представили концепти авіаносців для Південної Кореї (фото)

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озброєння південній кореї
Фото: коллаж Фокус

Кожна з розробок має свої особливості, наприклад, злітну рампу з трампліном або систему захисту від дронів.

У Південній Кореї підрозділ Hyundai Heavy Industries і Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering представили своє бачення авіаносців. Напрацювання представлені у межах програми зі створення легких авіаносців з кодовою назвою CVX. Про це повідомляє Defense News.

Новинки компанії представили у межах виставки MADEX, яка проходить раз на 2 роки в Пусані. На будівництво авіаносця Міноборони Південної Кореї готове виділити близько 2 млрд доларів. Його вантажопідйомність складе 30 тисяч тонн, а ввести в експлуатацію його планують до 2033 року. Зараз відбувається техніко-економічне обгрунтування проекту.

Hyundai Heavy Industries

Головною особливістю їх варіанту буде модульна злітна рампа в стилі трампліну як у Королівського флоту Великобританії. Корабель буде довжиною 270 метрів, а завширшки — 60. Його повна водотоннажність складатиме 30-35 тисяч тонн.

авіаносці
Проект Hyundai Heavy Industries
Фото: Brian Kim/Staff

Судно зможе перевозити до 16 літаків з коротким злетом і вертикальною посадкою на палубі і ще 8 у підвісний. Крім літаків, авіаносець зможе перевозити і 24 вертольоти.

Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering

Модель не матиме трампліну для зльоту літаків, але зможе брати на борт 28 літаків — 16 на палубі і 12 в підвісну. Передбачається, що авіаносець буде 263 метри у довжину, 46,6 у ширину, а повна водотоннажність буде 45 тисяч тонн. Особливістю корабля стане система захисту від дронів, як стверджують розробники, вони будуть відповідати стратегічним потребам ВМС Південної Кореї.

авіаносці для Південної Кореї
Проект Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering
Фото: Brian Kim/Staff

Нагадаємо, У Франції розробляють авіаносець нового покоління PANG. Розробка отримає безпілотники, винищувачі і вертольоти.

Про плани Південної Кореї обзавестися першим авіаносцем для країни стало відомо в лютому 2021.