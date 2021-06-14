Не тільки авто: Daewoo і Hyundai представили концепти авіаносців для Південної Кореї (фото)

Кожна з розробок має свої особливості, наприклад, злітну рампу з трампліном або систему захисту від дронів.

У Південній Кореї підрозділ Hyundai Heavy Industries і Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering представили своє бачення авіаносців. Напрацювання представлені у межах програми зі створення легких авіаносців з кодовою назвою CVX. Про це повідомляє Defense News.

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Новинки компанії представили у межах виставки MADEX, яка проходить раз на 2 роки в Пусані. На будівництво авіаносця Міноборони Південної Кореї готове виділити близько 2 млрд доларів. Його вантажопідйомність складе 30 тисяч тонн, а ввести в експлуатацію його планують до 2033 року. Зараз відбувається техніко-економічне обгрунтування проекту.

Hyundai Heavy Industries

Головною особливістю їх варіанту буде модульна злітна рампа в стилі трампліну як у Королівського флоту Великобританії. Корабель буде довжиною 270 метрів, а завширшки — 60. Його повна водотоннажність складатиме 30-35 тисяч тонн.

[ + – ] Проект Hyundai Heavy Industries Фото: Brian Kim/Staff

Судно зможе перевозити до 16 літаків з коротким злетом і вертикальною посадкою на палубі і ще 8 у підвісний. Крім літаків, авіаносець зможе перевозити і 24 вертольоти.

Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering

Модель не матиме трампліну для зльоту літаків, але зможе брати на борт 28 літаків — 16 на палубі і 12 в підвісну. Передбачається, що авіаносець буде 263 метри у довжину, 46,6 у ширину, а повна водотоннажність буде 45 тисяч тонн. Особливістю корабля стане система захисту від дронів, як стверджують розробники, вони будуть відповідати стратегічним потребам ВМС Південної Кореї.

[ + – ] Проект Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering Фото: Brian Kim/Staff

Нагадаємо, У Франції розробляють авіаносець нового покоління PANG. Розробка отримає безпілотники, винищувачі і вертольоти.

Про плани Південної Кореї обзавестися першим авіаносцем для країни стало відомо в лютому 2021.