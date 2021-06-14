"Мир одурел вообще": Лукашенко призвал белорусов учиться стрелять из автоматов

По мнению белорусского президента, военные действия могут начаться в любой момент.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в связи нестабильной обстановкой в мире нет никакой гарантии того, что белорусам не придется воевать.

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Как сообщает БелТА, о этом белорусский лидер заявил во время посещения производственно-технического кластера "Устье", на котором производятся ракеты и боеприпасы для стрелкового оружия.

"Кто гарантирует, что мы не будем воевать? Никто не может гарантировать. Мир одурел вообще. Война может вспыхнуть в любой момент в любой точке, не дай бог у нас", – заявил он.

В связи с этим, политик высказал мнение, что уметь стрелять должны не только военнослужащие, но и мирные граждане страны.

"Почему студентов и прочих не привлечь и не обучить стрелковым оружием пользоваться – собрать, разобрать автомат, стрельнуть? Чтобы умели пользоваться и чтобы не пришлось в тяжелые времена обучаться на поле боя", – добавил Александр Лукашенко.

Ранее сообщалось, что Александр Лукашенко подписал указ, которым учредил в Беларуси новый государственный праздник – День народного единства, который будут отмечать 17 сентября. Напомним, в этот день в 1939 году СССР вторгся в Восточную Польшу.

Также Лукашенко сообщил, что боевики на востоке Украины возбудили "уголовное дело" в отношении экс-главреда Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и пригласил сепаратистов в Беларусь "задать задержанному вопросы".

В свою очередь, оппозиция Беларуси предложила 11 млн евро за арест Александра Лукашенко.