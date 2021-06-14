"Світ здурів зовсім": Лукашенко закликав білорусів вчитися стріляти з автоматів

На думку білоруського президента, військові дії можуть розпочатися в будь-який момент.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що, у звʼязку з нестабільною ситуацією у світі, немає жодної гарантії того, що білорусам не доведеться воювати.

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Як повідомляє БелТА, про це білоруський лідер заявив під час відвідування виробничо-технічного кластера "Устьє", на якому виробляються ракети і боєприпаси для стрілецької зброї.

"Хто гарантує, що ми не будемо воювати? Ніхто не може гарантувати. Світ здурів зовсім. Війна може спалахнути в будь-який момент у будь-якій точці, не дай бог у нас", — заявив він.

У звʼязку з цим, політик висловив думку, що вміти стріляти повинні не тільки військовослужбовці, а й мирні громадяни країни.

"Чому студентів та інших не привернути і не навчити користуватися стрілецькою зброєю — зібрати, розібрати автомат, стрельнути? Щоб уміли користуватися і щоб не довелося у важкі часи навчатися на полі бою", — додав Олександр Лукашенко.

Раніше повідомлялося, що Олександр Лукашенко підписав указ, яким заснував у Білорусі нове державне свято — День народної єдності, який відзначатимуть 17 вересня. Нагадаємо, що в цей день у 1939 році СРСР вторгся в Східну Польщу.

Також Лукашенко повідомив, що бойовики на сході України порушили "кримінальну справу" щодо ексголовного редактора Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича, і запросив сепаратистів у Білорусь "поставити затриманому запитання".

У свою чергу, опозиція Білорусі запропонувала 11 млн євро за арешт Олександра Лукашенка.