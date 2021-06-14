В ЕС сняли ограничения на поездки при наличии COVID-сертификата

Согласно новым правилам, с момента вакцинации должно пройти не менее 14 дней. При этом нужно, чтобы сертификат был выдан в соответствии с правилами Евросоюза.

Совет Евросоюза согласовал предложение Еврокомиссии о том, что иностранцы, сделавшие прививки от коронавирусной инфекции одной из одобренных в сообществе вакциной, смогут свободно передвигаться в пределах ЕС.

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Как говорится в официальном заявлении по данному вопросу, владельцам сертификатов вакцинации не придется сдавать тест на COVID-19.

Также их не будут отправлять на самоизоляцию или карантин, если они пройдет полный курс вакцинации препаратом, одобренным регулятором Евросоюза.

В ведомстве уточняют, что с момента вакцинации должно пройти не менее двух недель, а сам сертификат должен быть выдан в соответствии с правилами Евросоюза.

Согласно данному решению, страны-члены Евросоюза могут снимать ограничения уже после первой дозы вакцины.

Люди, выздоровевшие после коронавируса, если это указано в сертификате, также не должны сдавать тест и отправляться на самоизоляцию. Однако, с момента обнаружения болезни должно пройти не более 180 дней.

Кроме того, несовершеннолетние не должны будут идти на самоизоляцию или карантин, если в этом не нуждается сопровождающее их лицо.

Напомним, 9 июня Европарламент утвердил введение коронавирусных сертификатов в Евросоюзе. Система начнет работу с 1 июля и будет действовать на протяжении 12 месяцев.

15 мая в Минздраве Украины заявили, что COVID-сертификаты появятся в нашей стране с 1 июля.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, сертификаты Украины и Евросоюза об иммунитете к COVID-19 будут совместимыми.