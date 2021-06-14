В ЄС зняли обмеження на поїздки за наявності COVID-сертифікату

Згідно з новими правилами, з моменту вакцинації має пройти не менше 14 днів. При цьому потрібно, щоб сертифікат був виданий відповідно до правил Євросоюзу.

Рада Євросоюзу погодила пропозицію Єврокомісії про те, що іноземці, які зробили щеплення від коронавірусної інфекції однією зі схвалених у співтоваристві вакциною, зможуть вільно пересуватися в межах ЄС.

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Як говориться в офіційній заяві з цього питання, власникам сертифікатів вакцинації не доведеться здавати тест на COVID-19.

Також їх не відправлятимуть на самоізоляцію або карантин, якщо вони пройдуть повний курс вакцинації препаратом, схваленим регулятором Євросоюзу.

У відомстві уточнюють, що з моменту вакцинації має пройти не менше двох тижнів, а власне сертифікат повинен бути виданий відповідно до правил Євросоюзу.

Згідно з цим рішенням, країни-члени Євросоюзу можуть знімати обмеження вже після першої дози вакцини.

Люди, які одужали після коронавірусу, якщо це зазначено в сертифікаті, також не повинні здавати тест і відправлятися на самоізоляцію. Однак, із моменту фіксування хвороби повинно пройти не більше 180 днів.

Крім того, неповнолітні не повинні будуть йти на самоізоляцію або карантин, якщо цього не потребує особа, яка супроводжує їх.

Нагадаємо, 9 червня Європарламент затвердив введення коронавірусних сертифікатів у Євросоюзі. Система почне роботу з 1 липня і діятиме протягом 12 місяців.

15 травня в Міністерстві охорони здоров'я України заявили, що COVID-сертифікати з'являться в нашій країні з 1 липня.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, сертифікати України та Євросоюзу про імунітет до COVID-19 будуть сумісними.