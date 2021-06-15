Пожар на заводе в Иллинойсе грозит экологическим бедствием из-за опасных химикатов (видео)
Пожарные отказались тушить водой здание из-за химикатов, которые отравят реку. Вдобавок, токсичные вещества могут распространяться с дымом.
14 июня на химическом заводе Chemtool в американском городе Роктон, штат Иллинойс, вспыхнул пожар, который может вызвать экологическое бедствие. Об этом сообщил телеканал NBC News со слов начальника пожарной охраны Кирка Уилсона.
По его словам, тушение пламени водой может привести к химическому загрязнению реки Рок — притока Миссисипи, которая находится в 270 метрах от завода. Чтобы предотвратить экологическую катастрофу в США из-за ядовитых стоков, пожарные отказались использовать воду. Несмотря на это, им удалось локализовать пожар в здании Chemtool, которое все еще горит и уже практически полностью уничтожено.
Предприятие производит смазочные материалы, металлообрабатывающие жидкости и чистящие средства. Местные власти опасаются, что серная кислота, азот, свинец и другие химикаты, которые использовались на заводе, могут распространяться через дым. В связи с этим доктор Сандра Мартелл из Департамента здравоохранения округа Виннебаго, призвала людей надевать маски при выходе на улицу.
Ранее стало известно, что власти Роктона эвакуировали жителей домов в радиусе 1,6 километра от Chemtool. Во время пожара огромный столб дыма поднялся на несколько километров в небо, его зафиксировали даже погодные радары по всему штату Иллинойс. По словам Кирка Уилсона, 70 сотрудников завода выбрались из здания и сейчас находятся в безопасности, кроме того пожар не представляет непосредственной опасности для людей.
Официально причины пожара пока не разглашаются, однако местные жители сообщили о серии взрывов, которые прогремели со стороны химзавода. Ликвидировать последствия съехались пожарные со всего округа Виннебаго.
Ранее взрывы прогремели на автомобильной заправке в Новосибирске, в результате аварии пострадали минимум 24 человека. Как выяснили российские спасатели, причиной масштабного пожара стал автомобиль газовоз, который не заземлили при перекачке газа.