Пожар на заводе в Иллинойсе грозит экологическим бедствием из-за опасных химикатов (видео)

Пожарные отказались тушить водой здание из-за химикатов, которые отравят реку. Вдобавок, токсичные вещества могут распространяться с дымом.

14 июня на химическом заводе Chemtool в американском городе Роктон, штат Иллинойс, вспыхнул пожар, который может вызвать экологическое бедствие. Об этом сообщил телеканал NBC News со слов начальника пожарной охраны Кирка Уилсона.

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По его словам, тушение пламени водой может привести к химическому загрязнению реки Рок — притока Миссисипи, которая находится в 270 метрах от завода. Чтобы предотвратить экологическую катастрофу в США из-за ядовитых стоков, пожарные отказались использовать воду. Несмотря на это, им удалось локализовать пожар в здании Chemtool, которое все еще горит и уже практически полностью уничтожено.

Предприятие производит смазочные материалы, металлообрабатывающие жидкости и чистящие средства. Местные власти опасаются, что серная кислота, азот, свинец и другие химикаты, которые использовались на заводе, могут распространяться через дым. В связи с этим доктор Сандра Мартелл из Департамента здравоохранения округа Виннебаго, призвала людей надевать маски при выходе на улицу.

Ранее стало известно, что власти Роктона эвакуировали жителей домов в радиусе 1,6 километра от Chemtool. Во время пожара огромный столб дыма поднялся на несколько километров в небо, его зафиксировали даже погодные радары по всему штату Иллинойс. По словам Кирка Уилсона, 70 сотрудников завода выбрались из здания и сейчас находятся в безопасности, кроме того пожар не представляет непосредственной опасности для людей.

Официально причины пожара пока не разглашаются, однако местные жители сообщили о серии взрывов, которые прогремели со стороны химзавода. Ликвидировать последствия съехались пожарные со всего округа Виннебаго.

Ранее взрывы прогремели на автомобильной заправке в Новосибирске, в результате аварии пострадали минимум 24 человека. Как выяснили российские спасатели, причиной масштабного пожара стал автомобиль газовоз, который не заземлили при перекачке газа.