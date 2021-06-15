Пожежа на заводі в Іллінойсі загрожує екологічним лихом через небезпечні хімікати (відео)

Пожежні відмовилися гасити водою будівлю через хімікати, які отруять річку. До того ж, токсичні речовини можуть поширюватися з димом.

14 червня на хімічному заводі Chemtool в американському місті Роктон, штат Іллінойс, спалахнула пожежа, яка може викликати екологічне лихо. Про це повідомив телеканал NBC News зі слів начальника пожежної охорони Кірка Вілсона.

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За його словами, гасіння полум'я водою може призвести до хімічного забруднення річки Рок — притоки Міссісіпі, яка знаходиться в 270 метрах від заводу. Щоб запобігти екологічній катастрофі в США через отруйні стоки, пожежні відмовилися використовувати воду. Незважаючи на це, їм вдалося локалізувати пожежу в будівлі Chemtool, яке все ще горить і вже практично повністю знищена.

Підприємство виробляє мастильні матеріали, металообробні рідини та чистячі засоби. Місцева влада побоюється, що сірчана кислота, азот, свинець та інші хімікати, які використовувалися на заводі, можуть поширюватися через дим. У зв'язку з цим докторка Сандра Мартелл із Департаменту охорони здоров'я округу Віннебаго, закликала людей надягати маски на вулицях.

Раніше стало відомо, що влада Роктона евакуювала жителів будинків у радіусі 1,6 кілометрів від Chemtool. Під час пожежі величезний стовп диму піднявся на кілька кілометрів у небо, його зафіксували навіть погодні радари по всьому штату Іллінойс. За словами Кірка Вілсона, 70 співробітників заводу вибралися з будівлі й зараз знаходяться в безпеці, крім того пожежа не становить безпосередньої небезпеки для людей.

Офіційно причини пожежі поки не розголошуються, проте місцеві жителі повідомили про серію вибухів, які прогриміли з боку хімзаводу. Ліквідувати наслідки з'їхалися пожежні з усього округу Віннебаго.

Раніше вибухи прогриміли на автомобільній заправці в Новосибірську, внаслідок аварії постраждали мінімум 24 людини. Як з'ясували російські рятувальники, причиною масштабної пожежі став автомобіль газовоз, який не заземлили під час перекачування газу.