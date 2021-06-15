В Польше совершил аварийную посадку самолет Wizz Air, который следовал в Украину

Перед вынужденной посадкой пилотам пришлось около часа "кружить" у аэропорта, чтобы сжечь топливо и снизить вес борта.

Самолет авиакомпании Wizz Air совершил аварийную посадку из-за технической проблемы. Об этом сообщает Укринформ, которые связались с пресс-службой аэропорта Пыжовице в Катовице.

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Борт следовал по маршруту Катовице-Запорожье. После взлета, пилоты самолета сообщили о неисправности. В результате самолет совершил вынужденную посадку в Катовице около 15:15. Перед посадкой пилоты были вынуждены использовать около 3 тонн топлива для безопасной посадки в аэропорту. На взлетно-посадочной полосе их уже ждали все спасательные службы.

[ + – ] Маршрут самолета Фото: Скриншот

На борту находилось 153 пассажира. Компания нашла замену самолету, и уже в 16:40 борт вылетел в Украину.

По информации польских СМИ, проблемы возникли с шасси самолета. Но в аэропорту не подтвердили и не опровергли эту информацию.

Напомним, истребитель МиГ-29 ВВС Болгарии упал в море во время учений "Шабла-21".

Ранее в Афганистане вертолет Ми-17 совершил аварийную посадку, однако там погибло несколько членов экипажа.