Истребитель МиГ-29 ВВС Болгарии упал в море, пилота ищут

Самолет принимал участие в совместных учениях ВВС и ПВО с боевыми стрельбами.

В ходе учений "Шабла-21" в 00:45 (по киевскому времени) 9 июня была потеряна радиосвязь с пилотом истребителя МиГ-29 из состава болгарских ВВС, самолет исчез с радаров. В момент исчезновения он находился над территориальными водами Болгарии в Черном море.

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Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Болгарии.

Проводится поисково-спасательная операция. "В ней участвуют силы и средства из состава Военно-морских сил, Совместного командования спецоперациями, Пограничной полиции и ВВС", – говорится в сообщении.

Учения "Шабла-21" приостановлены. Они были начаты 7 июня. Их задачей является отработка взаимодействия частей ВВС и ПВО, предусмотрены боевые стрельбы.

В настоящее время на вооружении ВВС Болгарии находятся 12 истребителей МиГ-29А и четыре МиГ-29УБ.

Напомним, истребитель МиГ-29 военно-воздушных сил Польши во время учений по ошибке обстрелял летевший с ним в паре самолет из 30-мм пушки.

Фокус разбирался, чем заменить устаревшие МиГ-29, чтобы сделать ВВС Украины боеспособными.