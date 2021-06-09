Винищувач МіГ-29 ВПС Болгарії впав у море, пілота шукають

Літак брав участь в спільних навчаннях ВПС і ППО з бойовою стрільбою.

У процесі навчань "Шабла-21" о 00:45 (за київським часом) 9 червня був втрачений радіозв'язок із пілотом винищувача МіГ-29 зі складу болгарських ВПС, літак зник із радарів. У момент зникнення він перебував над територіальними водами Болгарії в Чорному морі.

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Про це йдеться в повідомленні Міністерства оборони Болгарії.

Проводиться пошуково-рятувальна операція. "У ній беруть участь сили та засоби зі складу Військово-морських сил, Спільного командування спецопераціями, Прикордонної поліції та ВПС", — йдеться в повідомленні.

Навчання "Шабла-21" припинені. Вони були розпочаті 7 червня. Їх завданням є відпрацювання взаємодії частин ВПС і ППО, передбачені бойові стрільби.

Наразі на озброєнні ВПС Болгарії знаходяться 12 винищувачів МіГ-29А і чотири МіГ-29УБ.

Нагадаємо, винищувач МіГ-29 військово-повітряних сил Польщі під час навчань помилково обстріляв літак, який летів із ним у парі, з 30-мм гармати.

Фокус розбирався, чим замінити застарілі МіГ-29, щоб зробити ВПС Україна боєздатними.