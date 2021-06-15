У Польщі здійснив аварійну посадку літак Wizz Air, який прямував в Україну

Перед вимушеною посадкою пілотам довелося близько години "кружляти" біля аеропорту, щоб спалити паливо і знизити вагу борту.

Літак авіакомпанії Wizz Air здійснив аварійну посадку через технічну проблеми. Про це повідомляє Укрінформ, які звʼязалися з пресслужбою аеропорту Пижовіце в Катовіце.

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Борт прямував за маршрутом Катовіце-Запоріжжя. Після зльоту, пілоти літака повідомили про несправності. В результаті літак здійснив вимушену посадку в Катовіце близько 15:15. Перед посадкою пілоти були змушені використовувати близько 3 тонн палива для безпечної посадки в аеропорту. На злітно-посадковій смузі їх вже чекали всі рятувальні служби.

[ + – ] маршрут літака Фото: Скриншот

На борту перебувало 153 пасажири. Компанія знайшла заміну літаку, і вже о 16:40 борт вилетів в Україну.

За інформацією польських ЗМІ, проблеми виникли з шасі літака. Але в аеропорту не підтвердили і не спростували цю інформацію.

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