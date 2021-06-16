Операция МИД и ГУР МО: в Украину вернулись 8 украинцев, находившейся в сирийском лагере

С 2019 года группа людей находились в лагере закрытого типа "Родж", для их освобождения привлекли военную разведку.

Офицеры главного управления разведки Минобороны Украины совместно с украинскими дипломатами провели операцию по возвращению из Сирии 8 человек в Украину. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Сообщается, что украинка и 7 ее детей находились в лагере закрытого типа "Родж" в Сирии. В них размещают людей, которых подозревают в связях с "Исламским государством". Для освобождения украинских граждан были привлечены специалисты Главного управления разведки.

"Наша задача состоит в том, чтобы вернуть в Украину всех украинцев, которые обратились к нашему государству и хотят вернуться домой", — заявил представитель ГУР МО Вадим Скибицкий.

Сложность операции заключается в том, что в Сирии сохраняется сложная ситуация с безопасностью, что не позволяет эвакуировать большие группы людей. Поэтому свои силы разведчики сосредоточили на лагере "Родж".

После возвращения украинцев им нужно будет восстановить документы, пройти проверку правоохранителей, а также пройти курс реабилитации для возвращения к нормальной жизни.

На протяжении года из Сирии сотрудниками разведки Минобороны было возвращено в Украину 15 украинцев.

Напомним, 16 февраля в Украину вернулись 180 туристов, которые застряли в Занзибаре.

Отметим, что на выборах в Сирии победу одержал Башар Асад. Он набрал 95% голосов. Это его 4 каденция подряд.