Операція МЗС і ГУР МО: в Україну повернулися 8 українців, що знаходилася в сирійському таборі

З 2019 року група людей перебувала в таборі закритого типу "Родж", для їх звільнення залучили військову розвідку.

Офіцери головного управління розвідки Міноборони України спільно з українськими дипломатами провели операцію з повернення з Сирії 8 осіб в Україну. Про це повідомляє пресслужба відомства.

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Повідомляється, що українка і 7 її дітей перебували в таборі закритого типу "Родж" в Сирії. У них розміщують людей, яких підозрюють у звʼязках з "Ісламською державою". Для звільнення українських громадян були залучені фахівці Головного управління розвідки.

"Наше завдання полягає у тому, щоб повернути в Україну всіх українців, які звернулися до нашої держави і хочуть повернутися додому", — заявив представник ГУР МО Вадим Скібіцький.

Складність операції полягає у тому, що в Сирії зберігається складна ситуація з безпекою, що не дозволяє евакуювати великі групи людей. Тому свої сили розвідники зосередили на таборі "Родж".

Після повернення українців їм потрібно буде відновити документи, пройти перевірку правоохоронців, а також пройти курс реабілітації для повернення до нормального життя.

Протягом року з Сирії співробітниками розвідки Міноборони було повернуто в Україну 15 українців.

Нагадаємо, 16 лютого в Україну повернулися 180 туристів, які застрягли в Занзібарі.

Зазначимо, що на виборах в Сирії перемогу здобув Башар Асад. Він набрав 95% голосів. Це його 4 каденція поспіль.