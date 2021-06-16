Сельский учитель победил на президентских выборах в Перу, - СМИ

По данным местных СМИ, за него проголосовали 8,8 млн избирателей, но официальных результатов выборов пока не объявляли.

Представитель леворадикальной партии "Свободное Перу" Педро Кастильо объявил себя победителем президентских выборов в Перу.

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Об этом политик написал в своем Twitter.

Подсчет голосов в стране завершен, но местный центризбирком пока не объявлял официальные результаты президентских выборов.

51-летний учитель сельской школы Педро Кастильо, который выдвигался от левой партии "Свободное Перу", в своем микроблоге уже поблагодарил своих сторонников за голоса на выборах президента страны.

"Новое время началось. Миллионы перуанцев встали на защиту своего достоинства и справедливости. Спасибо народам всего Перу, которые в силу своего разнообразия и исторической силы оказали мне доверие. Мое правительство будет среди всех граждан", — написал Педро Кастильо в своем Twitter.

Как пишет DW, Педро Кастильо опередил дочь бывшего президента Кейко Фухимори всего на 0,15%. Кандидату с левыми взглядами отдали свои голоса 8,8 млн избирателей (50,12%, а его оппонентка, которая выдвигалась от правой партии, получила 49,87%, отстав от сельского учителя всего на 44 тысячи голосов.

Его оппонентка от правой партии Кейко Фухимори призывает власти отменить результаты президентских выборов, заявляя о массовых фальсификациях. Если дочь экс-президента не выиграет выборы, то она может предстать перед судом по обвинениям в коррупции. Ее обвинили в получении средств на избирательную кампанию от бразильской строительной фирмы Odebrecht, за что ей грозит по местному законодательству до 30 лет лишения свободы.

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