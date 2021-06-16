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Сельский учитель победил на президентских выборах в Перу, - СМИ

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Педро Кастильо, кандидат в президенты Педро Кастильо, Педро Кастильо выборы в Перу
Фото: telesurtv.net | Педро Кастильо

По данным местных СМИ, за него проголосовали 8,8 млн избирателей, но официальных результатов выборов пока не объявляли.

Представитель леворадикальной партии "Свободное Перу" Педро Кастильо объявил себя победителем президентских выборов в Перу.

Об этом политик написал в своем Twitter.

Подсчет голосов в стране завершен, но местный центризбирком пока не объявлял официальные результаты президентских выборов.

51-летний учитель сельской школы Педро Кастильо, который выдвигался от левой партии "Свободное Перу", в своем микроблоге уже поблагодарил своих сторонников за голоса на выборах президента страны.

"Новое время началось. Миллионы перуанцев встали на защиту своего достоинства и справедливости. Спасибо народам всего Перу, которые в силу своего разнообразия и исторической силы оказали мне доверие. Мое правительство будет среди всех граждан", — написал Педро Кастильо в своем Twitter.

Как пишет DW, Педро Кастильо опередил дочь бывшего президента Кейко Фухимори всего на 0,15%. Кандидату с левыми взглядами отдали свои голоса 8,8 млн избирателей (50,12%, а его оппонентка, которая выдвигалась от правой партии, получила 49,87%, отстав от сельского учителя всего на 44 тысячи голосов.

Его оппонентка от правой партии Кейко Фухимори призывает власти отменить результаты президентских выборов, заявляя о массовых фальсификациях. Если дочь экс-президента не выиграет выборы, то она может предстать перед судом по обвинениям в коррупции. Ее обвинили в получении средств на избирательную кампанию от бразильской строительной фирмы Odebrecht, за что ей грозит по местному законодательству до 30 лет лишения свободы.

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