Сільський вчитель переміг на президентських виборах у Перу, — ЗМІ

За даними місцевих ЗМІ, за нього проголосували 8,8 млн виборців, але офіційних результатів виборів поки не оголошували.

Представник ліворадикальної партії "Вільне Перу" Педро Кастільо оголосив себе переможцем президентських виборів у Перу.

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Про це політик написав у своєму Twitter.

Підрахунок голосів у країні завершений, але місцевий центрвиборчком поки не оголошував офіційні результати президентських виборів.

51-річний вчитель сільської школи Педро Кастільо, який висувався від лівої партії "Вільне Перу", в своєму мікроблозі вже подякував своїм прихильникам за голоси на виборах президента країни.

"Новий час почався. Мільйони перуанців встали на захист своєї гідності й справедливості. Спасибі народам всього Перу, які в силу свого різноманітності та історичної сили надали мені довіру. Мій уряд буде серед усіх громадян", — написав Педро Кастільо в своєму Twitter.

Як пише DW, Педро Кастільо випередив дочку колишнього президента Кейко Фухіморі всього на 0,15%. Кандидату з лівими поглядами віддали свої голоси 8,8 млн виборців (50,12%, а його опонентка, яка висувалася від правої партії, отримала 49,87%, відставши від сільського вчителя всього на 44 тисячі голосів.

Його опонентка від правої партії Кейко Фухіморі закликає владу скасувати результати президентських виборів, заявляючи про масові фальсифікації. Якщо дочка експрезидента не виграє вибори, то вона може постати перед судом за звинуваченнями в корупції. Її звинуватили в отриманні коштів на виборчу кампанію від бразильської будівельної фірми Odebrecht, за що їй загрожує за місцевим законодавством до 30 років позбавлення волі.

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