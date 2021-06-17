Рождение 10 близнецов обернулось скандалом: роженица сбежала и обвинила отца детей в попытке нажиться

Сенсационное рождение рекордного количества близнецов обернулось скандалом. Мать скрылась от посторонних глаз и заявила, что отец детей хочет нажиться на малышах

8 июня 2021 появилась новость о том, что в Южно-Африканской Республике 37-летняя Госиаме Ситхоул родила семерых мальчиков и трех девочек. Однако, по словам отца детей Тебохо Цотеци, с момента отъезда Ситхоул в роддом, он ни разу не видел ни ее, ни новорожденных. Госиаме все же вышла на связь и записала ролик, в котором обвинила партнера в попытках нажиться на ней и на детях. Об этом пишет Daily Mail.

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Новость о том, что 37-летняя Госиаме Тамара Ситхоле из Гаутенга (ЮАР) побила мировой рекорд Халимы Сиссе (Мали), родившей в прошлом месяце 9 детей, и воспроизвела на свет 10 малышей, облетели мировые СМИ.

Счастливый отец сообщил, что роды прошли в больнице Претории 7 июня. На свет путем кесарева сечения на 29-й неделе беременности появились 7 мальчиков и 3 девочки.

[ + – ] Госиаме Ситхоул и Тебохо Цотеци

Однако после этого Тебохо Цотеци написал в соцсетях, что его жена пропала. И он не верит в рождение малышей. По его словам, женщина не сообщила ему о своем местонахождении и он не смог ее найти ни в одном из родильных домов. Он попросил благотворителей перестать жертвовать деньги, пока ситуация не разрешится.

[ + – ] Госиаме Ситхоул до родов

В больнице Претории, где якобы появились на свет десять младенцев, сообщили, что у них не было такой роженицы, и такое количество детей не рождалось.

Фото малышей также не было опубликовано, якобы по религиозным причинам.

Со своей стороны, Госиаме Тамара Ситхоле обвинила отца детей в том, что он просто хочет на ней нажиться. Она записала видео в котором обвинила Цотеци и его семью в попытке стать "миллионерами" благодаря рекордному количеству рожденных ею близнецов.

Она заявила, что его интересуют только деньги, которые благотворители шлют их семье со всего мира. И обвинения в том, что детей не существует – ее обижают.

"Дети мои и ничьи другие. Почему они меня преследуют? Они смотрели только на пожертвования, поступающие от людей, и с самого рождения хотели стать миллионерами. Они ожидали разбогатеть. Вот почему я с детьми там, где есть", — говорит женщина в ролике.

Ситхоул заявила, что пока не будет раскрывать местонахождение своих детей, никто ее это сделать не принудит, и она покажет малышей, когда "придет время".

Напомним, Госиаме Ситхоул и Тебохо Цотеци уже воспитывают двоих детей. Шесть лет назад у них родились близнецы.